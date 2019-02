Formula1 Test Montmelò Vettel | Botto inevitabile | ero come un passeggero

Formula1 Montmelò test - Leclerc una scheggia; bene pure Giovinazzi : La Ferrari continua a piacere. In cima alla lista dei tempi a metà della seconda giornata di lavoro a Montmelò c'è infatti la SF90 guidata da Charles Leclerc , che in mattinata ha esordito a bordo del ...

Formula1 Montmelò - via ai test. Svelata l'Alfa Romeo ma Kimi va subito fuori : Ha atteso la prima mattinata della giornata inaugurale dei test prestagionali della F.1 al Montmelò per svelare il suo vestito definitivo e alle 8.25 circa la nuova Alfa Romeo Racing è stata mostrata ...

Formula1 Williams - falsa partenza : salta il primo giorno di test : Non è chiaramente l'ideale, ma nemmeno la fine del mondo: faremo il massimo per essere pronti per il primo GP stagionale". australia e test - Il mondiale di F.1 inizia il 17 marzo in Australia, a ...