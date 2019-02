Calo fiducia consumatori | allarme Codacons | pessimo segnale

Istat : Calo fiducia consumatori-imprese : 11.05 Ampio calo dell'indice del clima di fiducia di consumatori e imprese, a febbraio. L'Istat segnala che l'indice di fiducia dei consumatori scende da 113,9 a 112,4 e che l'indice composito del clima di fiducia delle imprese si contrae da 99,1 a 98,3,confermando il trend negativo dal luglio scorso. La fiducia dei consumatori tocca il punto più basso degli ultimi 18 mesi, invece, per quanto riguarda le imprese, il risultato porta l'indice ai ...

Draghi : in Calo fiducia cittadini europei in istituzioni Unione - : L'avvertimento del presidente Bce dall'università di Bologna: "considerazione" calata "dal 57% nel 2007 al 42% di oggi". Tra le sfide dell'Ue indica il bisogno di "rispondere alla percezione che ...

Salvini straccia Di Maio : il 50% degli italiani ha fiducia in lui - grillino in Calo : Ci sono leader e partiti. I sondaggi rilevano il gradimento degli italiani per gli uni e gli altri. In entrambi i casi Luigi Di Maio si trova di fronte ad un problema non indifferente. Da giorni i ...

"Pil in Calo? Colpa di Bruxelles Sfiduciare subito la Commissione" : "Il nostro Paese è in mezzo a un rallentamento economico generalizzato. La Germania ha frenato bruscamente nel settore automobilistico di cui noi siamo notoriamente fornitori con l'industria della componentistica. Noi, poi... Segui su affaritaliani.it

A gennaio aumenta fiducia consumatori - in Calo per le imprese : A gennaio 2019 si stima un aumento dell'indice del clima di fiducia dei consumatori da 113,2 a 114,0; l'indice composito del clima di fiducia delle imprese registra invece una flessione, passando da 99,7 a 99,2. Lo comunica l'Istat. Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in miglioramento: il clima personale e quello corrente registrano gli incrementi piu' consistenti. Piu' in dettaglio, il clima economico passa da 129,5 a ...

Shutdown pesa sui consumatori : fiducia in forte Calo a gennaio : A riprova l'indice mensile del sentiment dei consumatori dell' Università del Michigan, che misura il punto di vista degli americani sulla propria situazione finanziaria e sullo stato dell'economia ...

Dopo emissione record - cresce fiducia nei Btp : Spread visto in Calo : Decisamente meno entusiasta la view espressa da Pimco, che considerate le prospettive difficili per l'economia italiana, non ritiene saggio investire in Btp alle attuali valutazioni. 'Le nostre ...

Governo - scricchiolii nel consenso L'anno inizia con la fiducia in Calo : Il 2019 inizia con qualche segnale negativo per il Governo Lega-M5S sul fronte dei sondaggi, dopo che per tutto l'anno scorso è stato un continuo crescendo di consensi. Secondo l'ultima rilevazione Tecnè del 10 gennaio 2019 dal titolo "Scenari politici ed economici", infatti i dati registrano i primi scricchiolii del gradimento dell'esecutivo Conte fra l'elettorato Segui su affaritaliani.it

Francia - a dicembre fiducia consumatori in Calo : Diminuisce la fiducia dei consumatori francesi nel mese di dicembre . Il relativo indice, comunicato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese, INSEE,, si attesta a 87 punti, in calo dai 91 punti del ...

Zona Euro - ancora in Calo la fiducia nell'economia : Nel mese di dicembre 2018, l'indice che misura il sentiment generale dell'economia è risultato pari a 107,3 punti dai 109,5 del mese precedente , risultando al di sotto delle attese degli analisti ...

Zona Euro - ancora in Calo la fiducia nell'economia : Nel mese di dicembre 2018, l'indice che misura il sentiment generale dell'economia è risultato pari a 107,3 punti dai 109,5 del mese precedente , risultando al di sotto delle attese degli analisti ...

USA - fiducia consumatori in Calo a dicembre : Peggiore la fiducia dei consumatori americani , anche se si conferma su livelli forti. A dicembre, il dato del Conference Board degli Stati Uniti sulla fiducia consumatori si è attestato a 128,1 punti,...