Venezia | sì a tassa di sbarco con esenzioni a ' nativi' e tifosi

Tassa sbarco a Venezia - ok Consiglio : ANSA, - Venezia, 26 FEB - Il Consiglio comunale di Venezia ha approvato stasera a maggioranza il Regolamento di applicazione del "contributo di accesso" al centro storico, la cosiddetta "Tassa di ...

Nati a Venezia esentati da'Tassa sbarco' : ANSA, - Venezia, 26 FEB - Chi è nato a Venezia e abita altrove sarà esentato dal pagamento del contributo di accesso alla città lagunare, la cosiddetta "tassa di sbarco" introdotta con la legge di ...

Venezia : albergatori Jesolo - tassa di sbarco ci farà perdere turismo bassa stagione (2) : (AdnKronos) - A Zoggia l’Aja ha illustrato i dati che evidenziano come le prenotazioni siano in calo, cosa che giustifica la preoccupazione. Rispondendo ad una interrogazione in consiglio comunale, l’amministrazione aveva fatto sapere di avere chiesto a Brugnaro un intervento sulla tassa di sbarco:

Venezia : albergatori Jesolo - tassa di sbarco ci farà perdere turismo bassa stagione : Venezia, 13 feb. (AdnKronos) - “Abbiamo espresso al sindaco tutta la nostra preoccupazione sull’applicazione della tassa di sbarco, da parte di Venezia, anche ai turisti che soggiornano nella costa Veneziana, sollecitandolo ad intervenire nei confronti del suo collega per non farla applicare”. Così

Venezia - il turismo mordi e fuggi è dannoso. Ma la tassa d’ingresso non è l’unica soluzione : Ciclicamente ritorna l’idea di ingressi limitati, o a pagamento, nei luoghi simbolo del turismo. Di solito è un tormentone estivo. Molte città con questa vocazione, grandi o piccole che fossero, lo hanno annunciato, tentato o già sperimentato, sempre con il seguito di polemiche da parte di qualche esercente o di coloro che perseguono il politicamente corretto in salsa turistica, “il suolo è di tutti”, “l’accesso deve essere ...

Venezia - il ticket d’ingresso non piace al ministro Centinaio : “Inutile e dannoso. La tassa d’ingresso ricorda Frittole” : “Provvedimento inutile e dannoso”. Questo il tweet con cui il ministro Gian Marco Centinaio ha commentato la proposta sul ticket d’ingresso a Venezia. “Vogliamo diventare un paese turistarepellente?”, si chiede il ministro leghista, titolare delle Politiche agricole e del Turismo. La proposta di delibera comunale sul regolamento per l’istituzione e la disciplina del contributo di accesso a Venezia è stata presentata ...

Venezia - arriva la tassa d'ingresso : da maggio si pagherà 3 euro : LaPresse, arriva il ticket per entrare a Venezia: dal primo maggio costerà 3 euro fare una gita nella città della Laguna. La giunta comunale ha approvato il provvedimento che introduce la tassa per i ...

Italiani come noi - tassa di ingresso a Venezia? “Rischio blocco del turismo”. “Giusto l’indennizzo dai visitatori mordi e fuggi” : A Venezia la novità del 2019 è la tassa di ingresso per i turisti di giornata. La misura è stata inserita a dicembre nella manovra di bilancio. E mentre il sindaco annuncia il varo del provvedimento dicendo che “coprirà i costi di gestione della città”, siamo andati a Venezia per discuterne con gli abitanti. Gli argomenti dei favorevoli sono prevalentemente questi: “Servirà a raccogliere soldi da investire in servizi per i ...

Venezia come un museo : tassa di ingresso da 3 a 10 euro per i non residenti e sistema di prenotazione con costi variabili : Venezia diventa come uno dei grandi musei mondiali. come il Louvre o la Galleria degli Uffizi, come i musei Vaticani o il Prado. Per entrare e visitarla, non solo si pagherà una tassa di ingresso, ma addirittura bisognerà prenotare. Mentre la tassa sarà un obbligo, la prenotazione sarà facoltativa, ma funzionerà allo stesso modo di un museo. Consentirà di saltare le code e di accelerare i pagamenti. Il provvedimento ratifica, quindi, ...

Venezia - tassa di ingresso : chi deve pagare - come e quanto – LA SCHEDA : Chi deve pagare e come per entrare a Venezia? Ecco un vademecum ad uso di milioni di turisti provenienti da tutto il mondo. CITTA’ ANTICA E ISOLE – L’area interessata al tributo riguarda il Ponte della Libertà (accesso a Venezia), “Venezia Città Antica” (ovvero il centro storico Veneziano) e le isole della Laguna (Lido, Murano, Burano, Torcello, Mazzorbo…; in totale sono 41) CHI deve pagare? – Il tributo di accesso ...

Venezia - andrà da 6 a 10 euro la tassa di accesso per i turisti : Per i turisti l'accesso a Venezia costerà 6 euro nei giorni "ordinari", 8 in quelli di maggior accesso e 10 in quelli di sovraffollamento. Le specifiche tariffarie sono contenute nella proposta di ...

Turismo : Zaia - 'grazie a Brugnaro per veneti esentati da tassa accesso a Venezia' : Venezia, 4 feb. (AdnKronos) - “Ringrazio il sindaco Luigi Brugnaro per aver confermato ancora una volta la volontà e l’attenzione per i veneti, come avevo richiesto. Noi siamo a disposizione. E’ una partita che assolutamente mi vede al fianco del sindaco di Venezia per quella che è una nuova sfida”.

Venezia - tassa di accesso da 6 a 10 euro : ANSA, - Venezia, 4 FEB - Sei euro per l'ingresso a Venezia nei giorni ordinari, 8 in quelli da bollino rosso e 10 da bollino nero. E' quanto prevede la proposta di delibera sul regolamento per l'...

Valentino Pace - Venezia - tassa iniqua : D'altronde se è vero che Venezia vive dell'economia turistica, a maggio ragione i 10 euro sono un balzello inammissibile e di per sé contraddittorio. Il Manifesto, 3 gennaio 2019