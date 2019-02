Rubano collanina a 23enne che torna a casa e si uccide

blogo

(Di martedì 26 febbraio 2019)Undi San Donato Milanese (Milano) si è tolto la vita lanciandosi dal balcone del secondo piano dellain cui abitava con i genitori. Nel pomeriggio era stato derubato di unad’oro e i carabinieri stanno ora indagando per capire se ci sia una connessione tra i due episodi. Intorno alle 17 di lunedì 25 febbraio, ilha chiamato i carabinieri per denunciare l’aggressione da parte di un nordafricano, che gli ha prima spruzzato in faccia lo spray al peperoncino, poi gli ha strappato lad’oro che portava al collo.Bologna: 93ennela moglie e poi si suicida Tragedia a Bologna: un 93enne ha ucciso la moglie di 91 anni e poi si è suicidato lanciandosi dal balconeIl responsabile è stato bloccato poco dopo e stando alle prime ricostruzioni sarebbe un 25enne di origini marocchine. Dopo ...