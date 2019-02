La Lazio attacca ma non fa gol | il Milan nemmeno ci prova | 0-0

Lazio-Milan - tutto rimandato al ritorno : l’andata della semifinale di Coppa Italia finisce a reti inviolate - attaccanti sottotono [FOTO] : 1/51 Alfredo Falcone - LaPresse ALFRE ...

Milan - Cutrone può andare via : l’attaccante nel mirino della Lazio : Il Milan sta attraversando sicuramente un momento molto importante, i rossoneri puntano il terzo posto in campionato mentre in Coppa Italia possono alzare il trofeo dopo l’eliminazione delle big. La squadra di Gattuso si è rilanciata definitivamente dopo l’arrivo a gennaio di Piatek, il polacco ha una media gol impressionante e ha oscurato Cutrone, attaccante con una media realizzativa incredibile e sempre decisivo quando ...

Milan - Cutrone può andare via : l’attaccante nel mirino della Lazio : Il Milan sta attraversando sicuramente un momento molto importante, i rossoneri puntano il terzo posto in campionato mentre in Coppa Italia possono alzare il trofeo dopo l’eliminazione delle big. La squadra di Gattuso si è rilanciata definitivamente dopo l’arrivo a gennaio di Piatek, il polacco ha una media gol impressionante e ha oscurato Cutrone, attaccante con una media realizzativa incredibile e sempre decisivo quando ...

Prandelli attacca la Fiorentina : la riveLazione del tecnico del Genoa : Cesare Prandelli ha iniziato una nuova avventura sulla panchina del Genoa, i primi risultati sono stati importanti. In un’intervista a ‘TuttoSport’ l’allenatore svela un retroscena con tanto di frecciata alla Fiorentina, dal mancato trasferimento alla Juventus fino alla Nazionale: “Troppo presto in Nazionale? Hai ragione. Ci ho pensato, sì, anch’io credo che sia arrivata un po’ troppo presto. Però ci furono ...

Lazio - attaccanti a mezzo servizio : il Mago affaticato - Correa recuperato. Immobile vuole giocare ma : La realtà, però, è più seria e, come riporta il Corriere dello Sport, nella giornata di oggi Immobile sarà sottoposto ad alcuni esami strumentali per capire l'entità dell' infortunio . Le ipotesi ...

Lazio-Juventus - Leiva attacca Chiellini dopo il rigore : “contro di voi è sempre così” [VIDEO] : Lazio-Juventus, Lucas Leiva ha avuto un acceso faccia a faccia con Chiellini durante la gara di ieri sera dell’Olimpico Lazio-Juventus, discussioni accese a causa del calcio di rigore che ha deciso l’incontro, trasformato da Cristiano Ronaldo a pochi minuti dal termine della gara terminata 2-1 per i bianconeri. Uno dei più critici nei confronti della decisione dell’arbitro dell’incontro è stato senz’altro ...

I Verdi attaccano : "Ok a 15 nuove trivelLazioni". Ma fonti del ministero smentiscono : "Costa non firmerà permessi" : "Tutte le richieste di permessi di trivellazione che arriveranno sulla scrivania del ministro dell'Ambiente Costa non verranno firmate". Lo riportano fonti del ministero che commentano le affermazioni dei Verdi su di un presunto ok a 15 nuove trivellazioni contenuto nell'accordo fra Cinquestelle e Lega.Il ministero ribadisce che il ministro Costa ha già espresso la sua intenzione di non firmare nuove autorizzazioni.Il leader dei Verdi, ...

Beppe Grillo attacca Bolsonaro : "Mette a rischio le popoLazioni dell'Amazzonia" : Beppe Grillo contro Jair Bolsonaro. Nel giorno in cui il governo italiano celebra la cattura del terrorista Cesare Battisti - arrestato in Bolivia dopo anni di latitanza in Brasile - il garante del M5S punta il dito contro le politiche ambientali del neo-presidente brasiliano, ringraziato invece da Matteo Salvini dopo l'arresto di Battisti."Il nuovo presidente del Brasile, Bolsonaro, sta mettendo a rischio le popolazioni indigene dell'Amazzonia ...

Lazio - Tare vuole Adekanye : l'attaccante non rinnoverà col Liverpool : Bobby Adekanye sfreccia verso la Lazio. Il 19enne attaccante nigeriano, passaporto olandese, è in scadenza di contratto col Liverpool e non è intenzionato a rinnovare con i Reds. Lo ha puntato Igli ...

I regali sotto l’albero - le bombe di Natale : nuovo attaccante per Bologna e Lazio - colpi di Samp - Parma e Genoa [NOMI e DETTAGLI] : Si avvicina sempre di più l’inizio del calciomercato, una finestra che si preannuncia scoppiettante con tante squadre pronte a rinforzarsi per la seconda parte di stagione. L’intenzione è quella di anticipare i tempi ed alcune trattative sono state avviate, ecco i regali sotto l’albero. Si avvicina sempre di più lo scambio tra Milan e Chelsea che riguarda Higuain e Morata, nelle ultime ore anche il benestare della ...

Calciomercato Lazio - un terzino e un attaccante per Inzaghi [GALLERY] : 1/5 Mauro Locatelli/Laresse ...