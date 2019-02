Giletti | ' Alla Juve servirà la pozione di Asterix'

Blastingnews

(Di martedì 26 febbraio 2019) Si avvicina Napoli -ntus, sfida molto attesa da entrambe le parti, da sempre acerrime nemiche. Molti addetti ai lavori prospettano i possibili scenari del big match e tra questi c'è anche Massimo, che ha rilasciato la sua opinione ai microfoni della trasmissione "Un calcioRadio" di Umberto Chiarello, in onda su Radio Crc.Prova di carattere per laIl noto tifoso bianconero ha esordito dicendo che per lantus la gara al San Paolo non sarà per nulla semplice, visto anche il momento no della squadra che perdendo in malo modo contro l'Atletico Madrid, ha subito anche un contraccolpo a livello psicologico. Per portare a casa il risultato occorrerà, secondo l'intervistato, assumere qualche intruglio magico: "ladi". È nei momenti difficili che vengono fuori i valori di un club e la gara con i partenopei sarà in questo senso un banco di ...