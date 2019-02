Durabilità e supporto app di Huawei Mate X | quanto resisterà?

optimaitalia

: Durabilità e supporto app di #HuaweiMateX: quanto resisterà? - OptiMagazine : Durabilità e supporto app di #HuaweiMateX: quanto resisterà? -

(Di martedì 26 febbraio 2019)Adesso che il nuovoX è stato presentato, sono tante le domande che attanagliano gli aspiranti possessori, molti dei quali, se non tutti, continuano ad interrogarsi circa l'effettivadi un prodotto di questo genere. Come riportato da 'gizmochina.com', He Gang, presidente della divisione mobile del produttore cinese, ha deciso di tenere un'apposita sessione allo scopo di chiarire i dubbi più rilevanti.Quante volte il device potrà piegarsi ed aprirsi prima di andare incontro ad un'eventuale rottura? La società non ha effettuato un conteggio in tal senso, anche se la fase di test sta proseguendo senza sosta e con diversi mezzi. In ogni caso, l'azienda garantisce che il portatile soddisferà senz'altro le esigenze degli utenti. Perriguarda l'esperienza app, il dirigente ha altresì assicurato che tutto è stato studiato nei minimi dettagli per seguire le ...