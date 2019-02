Uomini e Donne Angela Nasti attaccata duramente sul web | ecco perché…

Nilufar Addati non sarà alla scelta di Luigi/ Uomini e Donne : colpa di Giordano? : Nliufar Addati dopo essersi lasciata con Giordano Mazzocchi non sarà presente alla scelta di Luigi Mastroianni, ecco le sue dichiarazioni.

Spoiler Uomini e Donne : Nilufar assente alla scelta di Luigi per evitare Giordano : Manca sempre meno alla registrazione dell'ultima puntata serale di Uomini e Donne, ovvero quella dedicata alle scelte di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni; tra poche ore, infatti, inizieranno a circolare le anticipazioni di quello che accadrà nel castello tra i due tronisti e le loro corteggiatrici. alla festa di fidanzamento del bel siciliano, però, ci sarà una grande assente: Nilufar Addati, dopo aver rotto con Giordano Mazzocchi, ha usato ...

Angela Nasti sotto accusa a Uomini e Donne e il web insorge : 'Ma quanto è capra' : A Uomini e Donne è tempo di nuovi tronisti e tra quelli scelti dalla redazione del programma di Maria De Filippi per le prossime settimane di programmazione vi è la bella Angela Nasti, famosa al grande pubblico per essere la sorella minore di Chiara Nasti, famosa influencer che ha costruito la sua carriera sui social. L'arrivo in studio della Nasti, però, ha suscitato subito un bel po' di polemiche e in molti hanno puntato il dito contro la ...

Scelta Uomini e Donne - Nilufar Addati non ci sarà : lo sfogo : Nilufar Addati non sarà presente alla Scelta di Luigi di Uomini e Donne Luigi Mastroianni, Venerdì prossimo, farà finalmente la sua Scelta. Chi sarà la fortunata tra Irene e Valentina? E la prediletta si presenterà alla festa di fidanzamento? Chissà, intanto è sicuro che alla Scelta del tronista di Uomini e Donne non ci sarà Nilufar Addati per ‘colpa’ del suo ex fidanzato Giordano Mazzocchi. E’ stata proprio quest’ultima ...

NATALIA PARAGONI/ 'Non posso cancellare ciò che ho vissuto con Ivan' - Uomini e Donne - : NATALIA PARAGONI torna dalla parte di Ivan Gonzalez? Nella nuova puntata di Uomini e Donne, il tronista la sorprende e riesce a riconquistarla

Uomini e Donne oggi : Luigi Mastroianni si sbilancia prima della scelta : Luigi Mastroianni verso la scelta a Uomini e Donne: la confessione del tronista E’ appena andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Puntata complicata per Luigi Mastroianni, il quale ha discusso con Irene Capuano. E proprio a tal proposito il tronista ha fatto una confessione che ha lasciato tutti di stucco. Cosa ha detto? Ha rivelato a Irene i motivi per cui ha atteggiamenti diversi con Valentina, asserendo: “Non è che ...

Uomini e Donne gossip - Angela Nasti massacrata sul web : forti accuse : Uomini e Donne gossip: Angela Nasti finisce nel mirino dei telespettatori Angela Nasti viene duramente massacrata sul web, nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda il 25 febbraio. La tronista sembra non essere per nulla riuscita a convincere il pubblico di Canale 5. La sorella della fashion blogger Chiara Nasti pare non […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Angela Nasti massacrata sul web: forti accuse proviene da gossip e Tv.

Uomini e donne - Angela e l'esterna con Andrea : "Non mi piacciono le tue foto su Instagram - un uomo così non mi piace" : A Uomini e donne, Angela è uscita in esterna con Andrea ma ha criticato il ragazzo per il suo profilo social."A me l'uomo così non piace, mi piace una persona più seria" ha specificato lei.prosegui la letturaUomini e donne, Angela e l'esterna con Andrea: "Non mi piacciono le tue foto su Instagram, un uomo così non mi piace" pubblicato su Gossipblog.it 25 febbraio 2019 15:45.

Uomini e Donne - Ivan raggiunge Sonia per chiarire (e la chiama Natalia...) : Al termine della scorsa puntata, Ivan raggiunge Sonia che sia lasciando gli studi. Lei è seccata per il comportamento di Ivan nei confronti di Natalia."Io ad oggi devo capire ancora tanto, c'è ancora qualcosa nel mio cuore che mi dice di andare là"prosegui la letturaUomini e Donne, Ivan raggiunge Sonia per chiarire (e la chiama Natalia...) pubblicato su Gossipblog.it 25 febbraio 2019 15:14.

Uomini e donne - segnalazione su Valentina : la ragazza spiega la verità e presenta il ragazzo del rumor a Luigi : Angela, Ivan, Luigi e Andrea entrano in studio. Oggi, lunedì, puntata "a sorpresa" con il trono classico, invece del consueto appuntamento con gli Over.Entrano Valentina e Irene per Luigi. Il tronista, dopo la puntata, ha voluto vedere Valentina. L'ha raggiunta in camerino per parlare:prosegui la letturaUomini e donne, segnalazione su Valentina: la ragazza spiega la verità e presenta il ragazzo del rumor a Luigi pubblicato su ...

Antonio Moriconi nuovo tronista di Uomini e Donne? Il retroscena : Uomini e Donne: Antonio Moriconi sul trono? La richiesta dei supporter Venerdì 15 Febbraio Teresa Langella ha detto no ad Antonio, preferendogli il rivale Andrea Dal Corso. E da quel momento sono stati tanti i fan del Trono Classico di Uomini e Donne a chiedere a gran voce sui social di dare il trono a Antonio Moriconi come è successo ieri per Giulia. Ci saranno novità a tal proposito? Per ora dalla redazione del popolare dating show prodotto e ...

Uomini e Donne : Giulia Cavaglià è la nuova tronista : Giulia Cavaglià sul trono Da corteggiatrice a tronista il passo è breve. Giulia Cavaglià, fino a pochi giorni fa pretendente di Lorenzo Riccardi, è la nuova tronista di Uomini e Donne. Nella registrazione di ieri del trono classico, infatti, dopo un confronto in studio tra Giulia e la neo coppia formata da Lorenzo e Claudia, è stato proposto alla mora torinese di sedersi sull’ambita poltrona rossa. La ragazza, dal canto suo, ha accettato, ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Ivan riceverà un no? Spunta un indizio : Ivan Gonzalez di Uomini e Donne rischia di prendere un no? Venerdì prossimo andrà in onda in prima serata su Canale 5 la scelta di Ivan Gonzalez. Il tronista è arrivato alla fine del suo percorso nei sentimenti con Sonia e Natalia. Ma chi sarà la sua preferita? Ovviamente non è dato saperlo, ma pare che il ragazzo possa avere una leggera preferenza per Natalia. E proprio a proposito di quest’ultima, il blog IlVicolodelleNews.it ha lanciato ...

Uomini e Donne oggi : caos in studio - segnalazioni e nuovi scontri : oggi Uomini e Donne: segnalazioni su Valentina per Luigi, discussione con Irene Grandissima sorpresa per i fan di Uomini e Donne. oggi la redazione ha deciso di mandare in onda il Trono Classico anziché l’Over. Senza dubbio è una scelta che dipende dal fatto che Venerdì sera dovrà essere trasmessa la speciale scelta di Luigi […] L'articolo Uomini e Donne oggi: caos in studio, segnalazioni e nuovi scontri proviene da Gossip e Tv.