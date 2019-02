Thales Alenia Space fornirà la strumentazione chiave per le telecomunicazioni per le

LeoStella inaugura uno stabilimento per la produzione di smallsat all’avanguardia - un progetto congiunto Thales Alenia Space e Spaceflight Industries : LeoStella, la rivoluzionaria società di progettazione e produzione di smallsat, ha annunciato oggi l’inaugurazione ufficiale del suo sito di produzione a Tukwila, nello stato di Washington. La società è una joint venture Thales Alenia Space, joint venture Thales (67 %) e Leonardo (33 %), e Spaceflight Industries con sede a Seattle. Nata a Marzo 2018, LeoStella ha sviluppato un sito di produzione di smallsat all’avanguardia a basso costo e su ...

La costellazione Iridium® NEXT realizzata da Thales Alenia Space è ora completa in orbita : La costellazione Iridium NEXT, sviluppata e realizzata da Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), a capo di un consorzio industriale, è ora interamente operativa. A seguito degli 8 lanci effettuati con successo tra il gennaio 2017 e il gennaio 2019, 75 satelliti Iridium NEXT sono stati tutti dispiegati a orbita terrestre bassa (LEO). Più nello specifico, la costellazione opera con 66 satelliti a un’altitudine di 780 ...

Consorzio Thales Alenia Space e Maxar : importante milestone per la costellazione in orbita bassa Telesat LEO : Thales Alenia Space, Jv tra Thales 67% e Leonardo 33%, e SSL, una società Maxar Technologies (NYSE: MAXR; TSX: MAXR), hanno completato un’ importante milestone per la costellazione in orbita bassa Telesat LEO. Il successo di questa milestone – Systems Readiness Review (SRR) – del Consorzio, che stabilisce l’idoneità del sistema, dimostra l’aumento dell’attenzione per la progettazione del sistema di comunicazione globale di Telesat ...

Monitorare le piante dallo Spazio per valutare la salute dell’ecosistema della Terra : ESA sceglie Thales Alenia Space per guidare la missione FLEX : Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha annunciato di aver siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per guidare il programma satellitare Fluorescence Explorer (FLEX). Selezionata nel 2015 come ottava missione “Earth Explorer” dell’ESA, con lancio previsto nel 2023, FLEX utilizzerà uno strumento innovativo, denominato FLORIS, per mappare la fluorescenza della vegetazione terrestre al fine di ...

Esa e Thales Alenia Space monitoreranno la salute delle piante : Milano, 10 gen., askanews, - La funzione clorofilliana delle piante terrestri sarà monitorata dallo Spazio grazie alla tecnologia italiana a bordo del satellite dell'Esa 'Flex'. Thales Alenia Space, ...

Spazio - Missione Galileo : sviluppo e lancio della nuova versione del segmento di Terra - nuovo contratto per Thales Alenia Space : Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha annunciato oggi di aver siglato un contratto per una nuova tranche nell’ambito del contratto siglato lo scorso Ottobre con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), per conto della ComMissione Europea (CE) e l’Agenzia Europea GNSS (GSA), per lo sviluppo e il lancio della nuova versione del segmento di Terra della Missione Galileo (GMS) e dell’ infrastruttura di sicurezza PRS ...