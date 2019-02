Sugli abusi sessuali la Chiesa si è messa in giudizio Il rito di penitenza del vertice

Pedofilia - Bergoglio chiude il summit : “Ora serietà Sugli abusi”. Ma non tutti i cardinali sono aperti alla tolleranza zero : “Se nella Chiesa si rilevasse anche un solo caso di abuso – che rappresenta già di per sé una mostruosità – tale caso sarà affrontato con la massima serietà”. Lo ha affermato Papa Francesco nel discorso conclusivo del summit sulla Pedofilia tenutosi in Vaticano. Ma da Bergoglio è arrivato anche un durissimo attacco agli abusi in famiglia, statistiche alla mano: “La prima verità che emerge dai dati disponibili è che chi commette gli ...

"Distrutti i dossier Sugli abusi sessuali". Il cardinal Marx incrina il summit di Francesco : La mattina del terz'ultimo giorno del summit Vaticano sulla pedofilia, il cardinale tedesco Reinhard Marx che, oggi come oggi, dopo la caduta del cardinale Pell, è il terzo più alto in grado nella gerarchia cattolica universale (dopo il Papa e il cardinale segretario di Stato) ha fatto una rivelazioneshock."I dossier che avrebbero potuto documentare i terribili atti e indicare il nome dei responsabili degli abusi pedofili sono ...

Summit Sugli abusi - rotto il tabù di Maciel - lo scandalo più grande del Vaticano : Città del Vaticano ? Ci voleva il coraggio di una donna per scuotere in modo tanto franco cardinali e vescovi: «Chiedetevi: siete nemici di quanti commettono abusi o li coprono...

Papa e vescovi fanno “mea culpa” Sugli abusi. E Cardinale Marx accusa : la Chiesa ha distrutto i fascicoli su abusi su bambini : Papa Francesco ha introdotto l'esame di coscienza - sotto forma di una serie di domande - alla veglia penitenziale in Vaticano culmine del vertice sugli abusi con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo: "Per tre giorni ci siamo parlati e abbiamo ascoltato le voci delle vittime che da minori hanno sofferto nella nostra Chiesa. Ci siamo chiesti l'un l'altro come possiamo agire responsabilmente, quali passi dobbiamo ora ...

Papa Francesco apre il summit del mea culpa Sugli abusi : La via da seguire per Papa Francesco è quella della "concretezza". Nell'aprire i lavori del vertice vaticano sugli abusi sessuali da parte di membri del clero, il Pontefice ha avvertito i presidenti delle conferenze episcopali nazionali sottolineando come "il popolo di Dio ci guarda e attende da noi

