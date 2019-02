Non è l' Arena | Renzi parla dei genitori e si arrabbia col pubblico | Non c' è niente

RACCOLTE 150 DENUNCE-QUERELE PER DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DEL PROGRAMMA ´Non E' L'ARENA´SU LA7 E DI MASSIMO GILETTI : DOMATTINA UDIENZA DINANZI AL GUP DI TERMINI IMERESE DOPO IL RINVIO A GIUDIZIO DEL NOTO CONDUTTORE Mezzojuso – Oltre 150 DENUNCE-QUERELE per DIFFAMAZIONE nei CONFRONTI del PROGRAMMA televisivo "Non è l'...

La rivelazione hot a Non è l'Arena di Giletti : "Ho sperimentato la frusta" : Il racconto bollente Michelle Ferrari lo fa in diretta a Non è l'Arena. Ospite di Massimo Giletti, l'attrice dedica alcuni minuti a parlare della sessualità. ' Ho sperimentato la frusta - racconta la ...

Non è l'arena - Matteo Salvini a Massimo Giletti : 'Con l'autonomia nessuno avrà più scuse' : 'In alcune zone del Paese la politica non era mai responsabile. Era sempre colpa del governo, dello Stato, dei marziani'. E ancora: 'Calabresi, pugliesi, campani: se hai treni a gasolio e formiche ...

Non è l'arena - Matteo Salvini a Massimo Giletti : "Con l'autonomia nessuno avrà più scuse" : "Autonomia significa gestire direttamente i propri servizi e non hai più scuse. Se fai male, è colpa tua". Matteo Salvini, intervistato da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, spiega con poche parole e molta chiarezza perché l'autonomia delle regioni è importante: "l'autonomia è una battaglia del

Non è l'Arena - Massimo Giletti e l'ultima vendetta contro la Rai : "Quella roba in tv?" : Massimo Giletti ha criticato il programma di Raitre Alla lavagna, in particolare per la scelta degli autori di far discutere i bambini con i politici. Durante Non è l'Arena di domenica 11 febbraio, Giletti ha dato ampio spazio alla discussione sul programma, concentrandosi soprattutto sulle polemich

Sanremo - il vero Dopofestival lo fa La7. A Non è l'Arena è Sgarbi-D'Agostino show : E alla fine il vero Dopofestival lo realizza La7. A Non è l’Arena va in scena il commento ‘a bocce ferme’ di Sanremo, con Massimo Giletti che cavalca le polemiche del giorno dopo incentrate sulla vittoria di Mahmood a scapito di Ultimo.In campo l’artiglieria pesante, da Roberto D’Agostino a Vittorio Sgarbi, passando per Luca Telese. Il taglio del dibattito è politico. Si punta il dito contro la giuria d’onore, ‘colpevole’ di non aver ...

Non è l'Arena - la dottoressa Andreoli e la verità scientifica sui gay : guardate la faccia di Daniela Santanchè : La faccia di Daniela Santanchè è tutto un programma. A Non è l'Arena da Massimo Giletti si parla di omosessualità e la dottoressa Stefania Andreoli esprime un punto di vista scientifico sul punto che divide, ancora una volta, l'esponente di Fratelli d'Italia e Vladimir Luxuria, anche lei in studio:

Non è l'Arena - Massimo Giletti e la rivelazione di Signorini su cosa gli concedono alla Rai : dominio assoluto : Sembra sempre più vicino il ritorno in Rai di Massimo Giletti : dopo il sofferto addio del 2017, in viale Mazzini lo starebbero aspettando a braccia aperte. Come riporta Chi , il rientro sarebbe quasi ...

Non è l'Arena - Nunzia De Girolamo dà lezioni a Claudio Baglioni : "Chi è - cosa deve fare a Sanremo" : "Sicuramente un'artista deve dire quello che pensa, il tema è che lì al Festival di Sanremo Claudio Baglioni è il direttore artistico e non l'artista". Nunzia De Girolamo, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, commenta così la presa di posizione di Baglioni in senso anti-governativo. Ric

Non è l'arena - il delirio di Andrea Scanzi : "Morgan fuori da Sanremo per colpa di Berlusconi" : "E' l'ultimo colpo di coda di Silvio Berlusconi e del berlusconismo". Andrea Scanzi , ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, si dice contrario all'esclusione di Morgan dal Festival di Sanremo: "E' il trionfo dell’ipocrisia", sbotta il giornalista e aggiunge che "senza l'alcool e le droghe

Non è l'Arena è in diretta? Spunta un dettaglio che "incastra" Giletti : Solo un dettaglio, che però non è sfuggito ai pià attenti telespettatori. Durante l'ultima puntata di Non è l'Arena , condotta da Massimo Giletti , qualcuno si è accordo di particolare curioso. Come ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti smascherato dall'orologio di Maurizio Battista : FUNWEEK.IT - Mentre continuano a rincorrersi le voci sull'imminente ritorno di Massimo Giletti in Rai, diamo conto di una gaffe in piena regola commessa dal conduttore e da tutta la squadra di Non è l'...