Huawei presenta Mate X | il suo primo smartphone pieghevole

Mate X : al MWC Huawei presenta lo smartphone pieghevole 5G da 2300€ : Mate X è il primo smartphone pieghevole di Huawei. presentato in anteprima al MWC 2019 di Barcellona, arriverà sul mercato nella seconda metà dell’anno con in dote il 5G. L’azienda da 200 milioni di smartphone venduti punta al primo posto, lo smartphone pieghevole servirà all’immagine della società, ma saranno altri (Continua a leggere)L'articolo Mate X: al MWC Huawei presenta lo smartphone pieghevole 5G da 2300€ è stato ...

Huawei P30 e P30 Pro : presentazione il 26 marzo a Parigi : Adesso non ci sono più dubbi. Mesi di indiscrezioni hanno accompagnato la nuova serie di smartphone di punta targati Huawei, la serie P30 che andrà a rinnovare la linea di prodotti top di gamma del produttore cinese. Dalle specifiche tecniche di cui si è parlato in più occasioni, nelle ultime settimane al centro delle indiscrezioni è finita la data in cui i nuovi terminali sarebbero stati presentati. Inizialmente si era ipotizzato ...

Huawei presenta il suo primo chipset 5G che animerà la gamma di smartphone di nuova generazione : È stato proprio il Ceo della divisione Consumer Business Group, Richard Yu a mostrarlo in anteprima dicendo: Balong 5000 aprirà un nuovo mondo ai consumatori. Consentirà loro di accedere alle reti in ...

Presentato il nuovo Huawei P Smart 2019 : caratteristiche e qualità del device da 249 euro : P Smart 2019 eredita dal suo predecessore HUAWEI P Smart eccellenti performance racchiuse in un design ricercato e le migliora in ogni aspetto: dotato di ampio display Dewdrop, del potente processore Octa-Core Kirin 710 e di una doppia fotocamera potenziata dall’Intelligenza Artificiale, HUAWEI P Smart 2019 è pensato per essere l’alleato perfetto dei giovani che cercano uno Smartphone conveniente, senza rinunciare ad una user experience di ...