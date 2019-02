Ex Ilva | migliaia in corteo a Taranto per ricordare bimbi morti per inquinamento

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Una fiaccolata silenziosa, le croci bianche al centro del, i negozi aperti ma con le luci spente, le facce con i nomi dei bambinie le scritte “Io dovevo vivere”. Ci sono i volti di Siria e Lorenzo, 4 anni, Ambra di 6 e Alessandro di 16: colpiti da neuroblastomi, fibrosi e tumore al cervello. A un mese dalla morte di Giorgio Di Ponzio, il ragazzo di 15 anni morto dopo tre anni di lotta contro un sarcoma,scende in piazza, guidata dai genitori che si considerano “orfani”, pertutte le vittime di malattie riconducibili all’Inhanno sfilato per le vie della città in silenzio, a poche ore da quando Peacelink ha diffuso gli ultimi dati delle emissioni inquinanti dell’ex, ora gestita da ArcelorMittal. Numeri drammatici, raccolti da Arpa Puglia nella centralina della cokeria del siderurgico a gennaio-febbraio, ...