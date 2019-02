Brexit | nuove alleanze a un mese dal D-day

Brexit : 'tutto resta possibile : nuove elezioni - estensione scadenza articolo 50 - ma anche secondo referendum' - DWS - : "Purtroppo, tutto resta possibile: nuove elezioni, un'estensione della scadenza per l'articolo 50 o anche un secondo referendum. Come molti dei nostri colleghi, anche noi continuiamo a sperare in un'...