U&D | messaggio di Antonio Moriconi dopo la scelta | ' Non mi aspettavo tutto questo

U&D - Gianni Sperti e il messaggio per Teresa : 'Avevi bisogno di un abbraccio' : Lo scorso venerdì è andata in onda il primo appuntamento serale di Uomini e Donne, che ha visto l'ormai ex-tronista Teresa Langella scegliere il corteggiatore Andrea Dal Corso, dal quale però ha ricevuto un 'no', che il veneto ha comunicato a quest'ultima indirettamente, riferendolo al padre della ragazza. L'opinionista Gianni Sperti sembrerebbe essere rimasto fortemente dispiaciuto per quanto è accaduto a Teresa nel corso della registrazione ...