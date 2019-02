Seggi aperti in Sardegna per un voto dal valore nazionale Cosa sapere

agi

(Di domenica 24 febbraio 2019) Si sono aperte alle 6.30 le urne negli otto collegi della, dove quasi 1,5 milioni di elettori sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione fra 7 candidati e 58 consiglieri regionali fra quasi 1.400 in corsa, suddivisi in 24 liste. Sul, considerato dai principali partiti anche un testin vista delle elezioni europee di maggio, pesa la protesta dei pastori per il prezzo del latte ovino, che per tutto febbraio è divampata nell'isola e non è cessata, con rischi per l'ordine pubblico, in mancanza di un accordo.Si presentano due coalizioni (centrodestra con Christian Solinas e centrosinistra con Massimo Zedda) e le liste singole di M5S (candidato presidente Francesco Desogus), PdS (Paolo Maninchedda), Sardi liberi (Mauro Pili), Autodeterminatzione (Andrea Murgia) e Sinistra Sarda (Vindice Lecis). La soglia di sbarramento per le prime e' il ...