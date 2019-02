D' ora in poi non parlatemi più di Trump Parola di Robert De Niro

Anna Tatangelo innamorata - festa a sorpresa per Gigi. Poi la dichiarazione d'amore sui social : Il cantante napoletano compie 52 anni e la moglie organizza un party con gli amici più cari (tra cui Nino D'Angelo). La...

Riaffiora una lettera inedita di Primo Levi : “Non eravamo più uomini” - scrive e poi la premonizione che riconduce ai giorni nostri : “Ci radono i capelli, ci tatuano sul braccio un numero progressivo, ci denudano, ci rivestono di stracci immondi a rigoni: non siamo più uomini. Nessuno spera più di uscire“. La ‘mano’ di Primo Levi si riconosce subito. Chi ha letto i suoi libri, chi ha vissuto le sue parole e le ha fatte proprie, non può non leggere già in queste poche righe la sua impronta personale. Come riusciva lui – e riesce ancora – a ...

Protesta latte - la controproposta dei pastori su prezzo : “80 centesimi ora e poi griglia con garanzie per arrivare all’euro” : Da subito 80 centesimi al litro e poi una griglia con garanzie stringenti per arrivare a un euro a fine stagione. È la controproposta sul prezzo del latte scritta dal Movimento dei pastori sardi, dopo quella uscita sabato sera dal tavolo di confronto in prefettura a Cagliari. Il documento è stato approvato per alzata di mano oggi nell’assemblea degli allevatori che si è tenuta a Tramatza, nell’oristanese. L’obiettivo è di ...

Ciclismo - Davide Cimolai : “ora la Milano-Sanremo. Poi punto a Giro d’Italia - Europei e Mondiali” : Il passaggio da una squadra World Tour ad una Professional non è sempre un male. Scendere di una categoria può servire anche a ricevere i gradi di capitano. Così, molto probabilmente, è accaduto per Davide Cimolai, che tra Lampre e FDJ è stato spesso e volentieri costretto a lavorare per i propri compagni nelle passate stagioni. In questo 2019 invece potrà provare a togliersi grandi soddisfazioni con la maglia della Israel Cycling Academy. Ieri ...

Che Dio Ci Aiuti - spoiler 6^ puntata : Valentina si innamora del suo fisioterapista : Giovedì 21 febbraio andrà in onda su Rai Uno la sesta puntata di 'Che Dio Ci Aiuti 5', la fiction che continua a battere i record negli ascolti facendo tremare i programmi degli altri canali. I cambiamenti nel cast si sono rivelati vincenti, nonostante il dispiacere del pubblico per Lino Guanciale. La produzione ha fatto una scelta azzeccata nel far rimanere all'interno della serie l'attrice Francesca Chillemi nei panni di Azzurra. Lo stesso ...

Un Posto al Sole spoiler : Adele ignora il pericolo credendo nell'amore per Manlio : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un Posto al Sole”. A partire dalla prossima settimana, che andrà dal 18 al 22 febbraio 2019, sarà focalizzata l’attenzione sul drammatico momento vissuto dalle donne di casa Picardi. Adele dopo aver confessato a Giulia e Susanna le violenze da parte del colonnello subite per troppo tempo in silenzio, si ritroverà a fronteggiare una serie di conseguenze legate alla ...

Insigne : d’ora in poi toccherà sempre a me : Zurigo – Napoli 1 – 3–“D’ora in poi toccherà sempre a me” Momento partita, featuring Lorenzo Insigne L'articolo Insigne: d’ora in poi toccherà sempre a me sembra essere il primo su ilNapolista.

F1 - Svelata la nuova livrea della SportPesa Racing Point : il rosa ancora protagonista sulla monoposto di Stroll e Perez : Stroll e Perez hanno svelato la nuovissima livrea della Racing Point F1 in diretta da Toronto Se tanti team della F1 hanno deciso, quest'anno, di 'risparmiare' sulla presentazione della nuova ...

F1 - giornata ricca di emozioni nel circus : programma e orari delle presentazioni di Mercedes - Red Bull e Racing Point : Le tre scuderie sveleranno le proprie monoposto tutte nella giornata di oggi, c’è grande attesa soprattutto per il team campione del mondo Una giornata e tre scuderie, pronte a svelare le proprie nuove monoposto a distanza di poche ore l’una dall’altra. Il 13 febbraio assume dunque una grande importanza in vista del Mondiale 2019 di Formula 1, dal momento che cadranno i veli da due delle tre vetture che si contenderanno ...

'Ho avuto una bellissima storia d'amore - poi è finita. ora il mio mondo tornerà a colori' : Elisa Isoardi, parlando con uno dei cuochi ospiti de 'La prova del cuoco', ha finito per toccare il tasto storie d'amore

Elisa Isoardi si sfoga in diretta : "Ho avuto una bellissima storia d'amore - poi è finita. ora il mio mondo tornerà a colori" : È quasi San Valentino e anche in televisione si parla d'amore. Anche durante la puntata de "La prova del cuoco" andata in onda durante la mattinata del 12 febbraio, tra una preparazione culinaria e l'altra, ha fatto capolino l'argomento "festa degli innamorati".Elisa Isoardi, parlando con uno dei cuochi ospiti della trasmissione, ha finito per toccare il tasto storie d'amore. La conduttrice, reduce dalla fine della relazione che la legava ...

Pranzano al ristorante e poi malmena moglie e figlio : Una situazione di violenza familiare che continuava da tempo è terminata con l' arresto del marito , un 36enne rumeno residente a Pordenone . L'episodio scatenate è avvenuto dopo un pranzo di famiglia ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Federico Pellegrino sul podio - ora tutti a Cogne. Poi i Mondiali : Non è difficile definire il weekend appena passato della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019 per quel che concerne l’Italia: una pausa quasi generalizzata in vista degli appuntamenti di Cogne e dei Mondiali di Seefeld. Federico Pellegrino è l’unico che di rallentamento non vuole sentir parlare: fatto salvo il sesto posto nella gara sprint a squadre nella sua non amata tecnica classica, è la seconda posizione a tecnica libera ...