C' è posta per te | Eleonora non perdona il padre | dure reazioni in studio e sul web

C'è posta per Te - Valentina e Calogero hanno approfittato di Maria De Filippi? Il caso non convince i fan : Una sorta di strategia per accrescere il loro ruolo di influencer, aumentare il numero di fan e magari sbarcare nel mondo dello spettacolo. A lanciare i dubbi sono gli spettatori che sul web hanno ...

C'è posta per te - Claudio ed Enrico stupiscono Emma con la proposta di fidanzamento : La sesta puntata di C'è posta per te è andata in onda ieri 23 febbraio in prima serata su canale 5 e tra gli ospiti di Maria De Filippi abbiamo assistito ad una gradito ritorno, quello di Emma Marrone, la quale è intervenuta in trasmissione per fare una sorpresa a due piccoli fan molto speciali. Claudio ed Enrico infatti, affetti da sindrome di Down, sono accaniti fan della cantante salentina, tanto che si sono dichiarati apertamente innamorati ...

C'è posta per te - Giorgio e Romina conquistano il pubblico di Maria De Filippi : Nella sesta puntata di C'è posta per te andata in onda ieri, 23 febbraio, ha colpito particolarmente i telespettatori la storia di Giorgio e Romina, due bellissimi fratelli chiamati nello studio di Maria De Filippi dalla madre Giusi, con l'intento di riallacciare i rapporti con loro. Mentre Romina non ne ha voluto sapere, Giorgio al contrario ha aperto la busta ed ha incontrato la madre. Ma a scatenare il pubblico è stata la bellezza dei due ...

C'è posta per te - Emma Marrone ospite : 'Quando mi ricapita che uno mi vuole sposare' : Emma Marrone è tornata a catalizzare l'attenzione mediatica e non solo per la musica. Dopo aver informato i suoi fedeli fan di essere a lavoro per la release del singolo 'Love is madness' featuring Thirty seconds to Mars, l'artista di Sarò Libera è apparsa nella vesti di ospite nella nuova puntata di C'è posta per te, dove è riuscita a sorprendere 2 giovani fan, Claudio ed Enrico. Emma Marrone strega il pubblico di C'è posta per te La cantante ...

C'è posta per te - la storia di Calogero perdonato dalla fidanzata non convince il pubblico : Ieri sabato 23 febbraio è andata in onda la sesta puntata di C'è posta per te e come sempre le storie raccontate da Maria de Filippi hanno appassionato il pubblico tanto che, anche ieri sera, il programma di punta di canale 5 ha battuto la concorrenza ed ha registrato ascolti record con oltre 5 milioni di telespettatori. Una delle vicende però ha lasciato perplesso il pubblico, quella che ha visto protagonisti i siciliani Calogero e Valentina, ...

"C'è posta per te" - Valentina e Calogero nel mirino dei social : Un nuovo scandalo si è abbattuto sul programma condotto da Maria De Filippi, C'è posta per te. Nell'ultima puntata è stata presentata la storia di Valentina e Calogero ma da molti è stata giudicata ...

C'è posta per te - Eleonora chiude la busta al papà : scoppia la polemica sui social : Ieri è andata in scena la sesta puntata di C'è Posta per te. Nel corso della trasmissione sono stati tanti i momenti dedicati alle sorprese, ma anche quelli alle storie più dure. Eleonora dopo aver chiuso la busta al padre è stata criticata dalla maggior parte dei telespettatori con l’accusa di essere una persona attaccata solamente ai soldi. La ragazza è stata chiamata nel programma di Maria De Filippi da suo padre dopo che da circa due anni ...

C'è posta per te - i due ragazzi con sindrome di Down presi di mira sul web : 'Sono del PD' : La puntata di ieri di "C'è Posta per te" è stata un altro tripudio in termini di ascolti, oltre il 30% di share. La prima storia che Maria De Filippi ha voluto sottoporre all'attenzione del pubblico è stata quella dei due ragazzi Claudio ed Enrico, entrambi affetti dalla sindrome di Down. Il loro sogno più grande era quello di incontrare il loro idolo Emma Marrone e poter cantare una canzone con lei. Attraverso un meccanismo di giochi e ...

A "C’è posta per te" va in onda la bufala di Calogero e Valentina? : Nuovo record di ascolto per "C"è posta per te" che si conferma il programma più visto della stagione con uno share del 30,41% che significa in parole povere che oltre 5 milioni e 788 mila persone sono rimaste incollate a seguire le storie proposte da Maria De Filippi.Ma, tra le tante e la partecipazione di Emma e del grande attore Owen Wilson, ce n"è stata una che non ha molto convinto i telespettatori, quella di Valentia e Calogero due ex ...

C'è posta per te - Maria De Filippi manda in tilt lo share : cifre mai viste prima - Mediaset gode : Una sfida impossibile per tutti, quella a C'è posta per te di Maria De Filippi. Si parla ovviamente di share. E le cifre raccolte dal programma di Canale 5 nella puntata di sabato 23 febbraio sono pazzesche: C'è posta per te infatti sfonda il muro del 30%, raccoglie per la precisione davanti allo sc

“Sono tua madre”. C’è posta per te - il dramma di Giusi : il figlio Giorgio risponde così : Giorgio e sua sorella Romina sono stati convocati nella sesta puntata di C’è Posta per te dalla madre Giusi e dal suo nuovo compagno Massimo, ex amico del padre dei due ragazzi. I rapporti sono difficilissimi: figli non approvano la loro relazione e sono delusi da alcune mancanze della mamma nei loro confronti. Giorgio e Romina hanno rifiutato di parlare con Massimo, che ha lasciato immediatamente lo studio. Maria De Filippi ha cercato di ...

Ascolti tv sabato 23 febbraio : vince C’è posta per te - Verissimo al top : Ascolti tv sabato 23 febbraio 2019: Maria De Filippi stravince con C’è posta per te Nuovo grande risultato per Canale 5. Mediaset continua a portare a casa un successo dopo l’altro. La prima serata del sabato sera è stata vinta da Maria De Filippi. La nuova puntata di C’è posta Per Te è stata la […] L'articolo Ascolti tv sabato 23 febbraio: vince C’è posta per te, Verissimo al top proviene da Gossip e Tv.