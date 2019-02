Upas trame all' 8 marzo | Raffaele parte per Torino

Blastingnews

(Di sabato 23 febbraio 2019) Proseguono le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' in onda dal 1996 e che vede molti colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Nelle prossime puntate Franco, resosi conto di essere nel mirino di Prisco, è preoccupato per la sua famiglia. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8svelano che ci sarà un pesante diverbio tra Mariella e Cerruti, che non sanno come comportarsi nei confronti di Guido. L'Altieri è stanca di raccontare bugie e vorrebbe svelare a Guido la verità. Intanto Serena continua a fare i conti con la questione dell'eredità di suo padre. La donna viene contattata dalla cugina, che le chiede di giungere a un accordo che possa mettere d'accordo le parti.Franco preoccupato per Angela, Ciro vuole indagare sul coinvolgimento di Prisco Ciro offre il suo supporto a Franco al quale ...