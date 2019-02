Tiki Taka | che show | ospiti speciali Mancini e Cassano

Wanda Nara in lacrime a Tiki Taka : 'Vogliamo restare all'Inter' : In casa Inter continua a regnare il caos. Se la squadra è altamente destabilizzata dopo tutto quello che è successo in questi giorni, la famiglia di Wanda Nara e Mauro Icardi lo è ancora di più. Nel corso di un suo intervento all'interno del programma calcistico Tiki Taka, andato in onda la scorsa domenica, Wanda è intervenuta per commentare la vicenda e, con gli occhi colmi di lacrime, ha confessato: "Vogliamo restare all'inter". L'intervento ...

Caso Icardi - Marotta a Tiki Taka : “abbiamo in mente di presentare una proposta al calciatore” : Caso In casa Inter, a tenere banco è il Caso Icardi, intervento di Marotta a Tiki Taka che ha risposto alla prime dichiarazioni di Wanda Nara sull’ex capitano nerazzurro, apertura anche per un possibile rinnovo: “voglio dare serenità a Wanda e Icardi, bisogna salvaguardare dei principi, spesso bisogna prendere delle decisioni per il bene anche dei calciatori, abbiamo spiegato personalmente la decisione al calciatore. Tutto ...

Totti vs Spalletti/ Video Roma : Tiki Taka - polemica Dotto-Liguori su capitano e allenatore : Totti vs Spalletti, Video Roma: polemica tra Giancarlo Dotto e Paolo Liguori a Tiki Taka, al centro del contendere il mancato utilizzo del capitano giallorosso nella sfida contro il Milan

Come cambieranno Bper e Unipol dopo il Tiki Taka bancario fra Vandelli e Cimbri : Bper acquisisce Unipol Banca, sale al 100% del Banco di Sardegna e nel contempo si libera di un miliardo di euro di Npl lordi. È un'operazione a largo raggio quella annunciata ieri dalla banca ...

Wanda Nara non delude mai - sexy scollatura a ‘Tiki Taka’ ed outfit in stile Peppa Pig… porno! [VIDEO] : Wanda Nara presenzia alla puntata domenicale di ‘Tiki Taka’, la moglie di Icardi ironizza sull’outfit scelto per lei: “sarò una Peppa Pig porno” Wanda Nara ha presenziato alla puntata domenicale di ‘Tiki Taka‘ dove ha sfoggiato un outfit rosa e sexy. La bellissima moglie di Mauro Icardi tra le sue storie Instagram, come ormai è abituata a fare, ha postato anche il backstage del trucco e parrucco ...