Simone Barbato racconta alcuni retroscena in un libro dell’isola dei famosi

people24.myblog

: Auguri Giuseppe! Il teramano Giuseppe Di Sabatino, sosia di Rino Gattuso e ottimo calciatore dilettante, debutta in… - artisticalcio : Auguri Giuseppe! Il teramano Giuseppe Di Sabatino, sosia di Rino Gattuso e ottimo calciatore dilettante, debutta in… - zazoomblog : Isola dei Famosi Simone Barbato e il retroscena hot: «Uno dei concorrenti era vergine» - #Isola #Famosi #Simone… - WorldnewsCode : Isola dei Famosi, Simone Barbato: “Un concorrente era vergine” -

(Di sabato 23 febbraio 2019) L’ex naufragoha scritto un“Canto d’Honduras” e svelapiccanti del programma, ha scritto una sorta di diario da naufrago e nel frattempo sfidato Stefano Bettarini. «Bettarini, l’anno scorso, mi ha criticato, dicendo che cantavo, recitavo poesie ed ero pesante. Lui ha giudicato la mia vita, io ho studiato una vita per fare quello che faccio, ho sudato anni e anni per diplomarmi al Conservatorio, per imparare a scrivere e recitare… Mi sono sentito offeso. Se mi avesse criticato nel calcio, sarei stato zitto ma questo è un campo che non gli compete e non accetto queste parole da uno come lui che non ha certo i mezzi intellettuali per poter giudicare una cosa del genere. E, quindi, mi piacerebbe sfidarlo nel suo campo, con il pallone, sulla sabbia dell’Honduras, in un testa a testa, magari con delle porte fatte con ...