Quando mi dissero di chiudere il mio libro in un cassetto

ilgiornale

: Personalmente ho avuto la fortuna di ricevere solamente una volta questo genere di “””apprezzamenti”””. So che molt… - sadvnightingale : Personalmente ho avuto la fortuna di ricevere solamente una volta questo genere di “””apprezzamenti”””. So che molt… - cintrieri : @gloquenzi Corte Cost e Cass. quando fu introdotto art. 4bis x Mafia dissero che non si trattava di modifiche della… - bartebarte : @cristinascappa @GermanoDottori Mai che si riesca a scegliere la cordata vincente. Quando ci mettemmo con Onu e sar… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) "È un bell'anniversario. Festeggio trent'anni di carriera, perché La testa fra le nuvole uscì nell'89, e mezzo secolo di Va' dove ti porta il cuore" dice Susanna Tamaro. Per i venticinque anni del suo bestseller - nel senso vero della parola, quindici milioni le copie vendute dal 1994 - Bompiani ha preparato una edizione speciale, che uscirà il 27 marzo; e, nel frattempo, ha riportato in libreria altri quattro romanzi della scrittrice triestina: Anima mundi, Più fuoco, più vento, Ascolta la mia voce e Per sempre. "Dopo tutti questi anni, Va' dove ti porta il cuore è ancora lettissimo: non è facile. E anche all'estero va ancora bene".Come spiega questo successo?"Perché è un classico. Se unresiste all'usura e alle mode vuole dire che tocca qualcosa in profondità, nell'animo umano. Per uno scrittore è il massimo della felicità. Ha segnato la cultura letteraria italiana: non quella ...