Forte aumento gas | luce e acqua

Meteo Piemonte - febbraio caldo : Forte deficit di neve a 2000 metri e smog in aumento : Una cappa di smog, con Pm10 sopra il limite consentito da 9 giorni consecutivi nell’area di Torino, e un forte deficit di neve – rispetto alla media stagionale – sotto i 1.800-200 metri . Sono i principali effetti della primavera anticipata, destinata a durare almeno fino al 5 marzo secondo le previsioni di Smi (Società Meteo rologica Italiana). Venerdì le massime previste da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ...

E-commerce mobile 2018-2019 - statistiche. In Forte aumento da cellulari - tablet e smartphone : L’85% degli utenti effettua acquisti online tramite dispositivi mobile : Italia in testa. Settori trainanti l’ E-commerce e limiti di spesa

Banche - prestiti in Forte aumento a gennaio - Sistema CRIF - : prestiti privati in crescita del 12,1% a gennaio . E' quanto emerge dai dati registrati sul Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF . Più in dettaglio, la crescita è stata sostenuta dai prestiti ...