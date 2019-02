L' omicidio di Serena e il suicidio di Santino | morti per un unico giallo

omicidio di Serena Mollicone - il criminologo : 'La porta non è l'arma del delitto' : Omicidio di Serena Mollicone : per gli inquirenti la famiglia Mottola, padre, madre e figlio, è stata inchiodata dalle consulenze medico-legali; su tutte quella della professoressa Cristina Cattaneo ...

Il padre di Serena Mollicone : "È stato omicidio di Stato peggio di Stefano Cucchi. Serena era andata lì per denunciare un traffico di droga" : Guglielmo Mollicone rompe il silenzio sulle pagine de Il Fatto Quotidiano sulla morte della figlia Serena e dichiara che "fu omicidio di Stato anche peggio di Stefano Cucchi". Le parole del padre della 18enne morta in una caserma di Arce, in provincia di Frosinone, il primo giugno del 2001, arrivano a pochi giorni dall'informativa inviata dai carabinieri alla Procura di Cassino, seguita alla svolta contenuta nella perizia presentata dai Ris nel ...