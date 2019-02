La libertà di informazione in Internet sembra avviata ad un processo radicale di revisione in nome della sicurezza e della sovranità nazionale

hynerd

(Di venerdì 22 febbraio 2019) La tecnologia informatica in questi ultimi trent’anni ha portato il livello della comunicazione ad un grado di efficienza molto elevato sia nei tempi di trasmissione, un fatto ovunque accada lo si conosce in tempo quasi reale, sia nella capacità di raggiungere qualsiasi parte del pianeta rendendo tutti partecipi di tutto. È proprio in questo villaggio globale senza confini dove vale il principio della libera circolazione delle idee, della cultura, dell’– tranne quando si è in presenza di un reato cessa tale principio – che nascono a volte spinte di controtendenza di retroguardia con l’obiettivo di veicolare in modo selettivo entro rigidi canali ciò che la Rete trasmette.È stato il caso della Cina ed ora è il turno della Russia di Putin che, stando alle notizie apparse di recente sulla stampa, sarà, seppur temporaneamente, isolata dalle ...