Fitch non ci declassa | confermato il rating Sospiro di sollievo per il governo

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Il primo di una lunga lista di esami per l'economia italiana, e quindi per ilgialloverde, registra un esito non doloroso. L'agenzia diconferma il giudizio espresso lo scorso agosto suldell'Italia, il parametro che misura l'affidabilità e la sostenibilità di un Paese: BBB con outlook negativo. La traduzione di questi parametri dice che non c'è stato un peggioramento. Niente di entusiasmante o da festeggiare perché il quadro delineato ad agosto esprimeva non poche preoccupazioni. E sei mesi dopo restano: "Le tensioni politiche nella coalizione die la possibilità di elezioni anticipate aggiungono incertezza sulle politiche economiche e di bilancio" dell'Italia, scrive, sottolineando come "le differenze ideologiche tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega probabilmente aumenteranno queste tensioni".Ma poteva ...