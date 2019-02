Elezioni Sardegna | una partita a tre

Elezioni Sardegna 2019 - i 5 Stelle e i timori di un flop : Le Elezioni regionali in Sardegna non promettono nulla di buono per il Movimento 5 Stelle . Il candidato Christian Solinas , appoggiato da tutto il centrodestra e altre sigle, in totale undici, è in ...

Elezioni Sardegna. Droga - concussione - peculato : ecco perché 5 candidati sono impresentabili e 3 rischiano sospensione : C’è chi ha l’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Chi è a processo per tentata concussione in concorso. Chi è stato condannato per peculato continuato. E la lista è lunga. sono cinque i candidati cosiddetto “impresentabili” alle Elezioni regionali in programma domenica in Sardegna, che risultano cioè non conformi al Codice di Autoregolamentazione della Commissione antimafia, secondo la ...

Risultati regionali Sardegna 2019 - chi ha vinto le Elezioni e consiglieri eletti : Risultati regionali Sardegna 2019, chi ha vinto le elezioni e consiglieri eletti Domenica 24 febbraio 2019 è il giorno delle elezioni regionali in Sardegna. Gli elettori sardi saranno chiamati alle urne per rinnovare il Consiglio Regionale ed eleggere il nuovo Governatore. Si vota dalle 7 alle 22, ma lo spoglio non comincerà subito dopo la chiusura delle urne, bensì la mattina dopo. Lunedì 25 febbraio si conosceranno quindi i Risultati delle ...

Elezioni regionali Sardegna 2019 : risultati e proiezioni in diretta – LIVE : Elezioni regionali Sardegna 2019: risultati e proiezioni in diretta – LIVE Domenica 24 febbraio si vota in Sardegna per il rinnovo del Consiglio Regionale e l’elezione del nuovo Governatore. Urne aperte dalle 7 alle 22; lo spoglio comincerà solo lunedì mattina. Elezioni regionali Sardegna 2019: sistema elettorale e come si vota Gli elettori sardi hanno la possibilità di esprimere il voto disgiunto, quindi, votare un candidato ...

Elezioni Sardegna 2019 - chi sono i 7 candidati in lizza : I riflettori sono puntati sulle Elezioni regionali in Sardegna . Dopo il boom della Lega in Abruzzo a discapito dei 5 Stelle arrivati solo terzi, domenica 24 febbraio si terrà una nuova sfida che avrà ...

Elezioni in Sardegna - ultimo giorno di campagna elettorale : si vota domenica 24 : domenica 24 si vota in Sardegna, dalle 7 alle 22. Per la poltrona di governatore ci sono sette candidati. Si prevede però una sfida a tre: Christian Solinas (centrodestra) è il favorito, seguito secondo i sondaggi da Massimo Zedda (centrosinistra). Indietro il candidato del M5S Francesco Desogus. Alle ultime suppletive, 5 settimane fa, si è registrata un'astensione record (15,6%)Continua a leggere

Elezioni Sardegna - l’Antimafia fa i nomi di 8 impresentabili : cinque del centrodestra - due del Pd e un autonomista : cinque “non conformi al Codice di Autoregolamentazione della Commissione antimafia” e tre che, nel caso in cui venissero eletti, sarebbero sottoposti alla “sospensione della carica”. In tutto otto candidati sono risultati impresentabili, cinque in lista con il centrodestra, due con il Pd, e un autonomista, dopo l’esame delle liste delle Elezioni regionali in Sardegna di domenica 24 febbraio, fatto dalla stessa ...

Elezioni regionali Sardegna - per Antimafia 8 candidati impresentabili - : Il presidente Morra ha spiegato che 5 candidature all'assemblea regionale non sono conformi perché si tratta di persone "rinviate a giudizio e con fase dibattimentale in corso". Altri 3 aspiranti sono ...

Elezioni in Sardegna - Berlusconi : "Costruiremo sulle coste" : Il centrodestra si ritrova per le Elezioni regionali in Sardegna e il leader di Forza Italia lancia la proposta per superare...

Elezioni Sardegna - non chiamatele "regionali" : la guida al voto per il nuovo Governatore : La Sardegna torna al voto. Dopo le suppletive a Cagliari domenica si vota per le Elezioni regionali 2019. Tutti i candidati...

Elezioni in Sardegna - Salvini e Di Maio hanno due omonimi : In Sardegna c'è la sfida Salvini-Di Maio. Chi vincerà le Elezioni regionali tra i due alleati? Probabilmente il primo. Ma attenzione. Otre ai due vicepremier, che in queste ore si alterneranno sui ...

Elezioni in Sardegna - Salvini e Di Maio hanno due omonimi : di Mario Ajello In Sardegna c'è la sfida Salvini-Di Maio. Chi vincerà le Elezioni regionali tra i due alleati? Probabilmente il primo. Ma attenzione. Otre ai due vicepremier, che in queste ore si ...

Elezioni in Sardegna - Salvini e Di Maio hanno due omonimi : In Sardegna c'è la sfida Salvini-Di Maio. Chi vincerà le Elezioni regionali tra i due alleati? Probabilmente il primo. Ma attenzione. Otre ai due vicepremier, che in queste ore si alterneranno sui ...

Elezioni Sardegna - Berlusconi - Meloni e Salvini oggi insieme a Cagliari. Per i grillini si profila un'altra disfatta : oggi i tre tenori del centrodestra - Berlusconi, Meloni e Salvini - insieme a Cagliari chiudono la campagna elettorale del Centrodestra per le Regionali in Sardegna. I pronostici dicono che il loro ...