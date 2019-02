Draghi contro i sovranisti | cooperazione è una necessità | 75% cittadini vuole l' euro

Mario Draghi contro i sovranisti : 'In Ue la cooperazione è necessaria' : 'In un mondo globalizzato tutti i Paesi per essere sovrani devono cooperare - ha detto nel suo discorso Mario Draghi - E ciò è ancor più necessario per i paesi appartenenti all'Unione europea. La ...

Draghi : “Paese perde sovranità se debito fuori controllo. Italia cresce meno di altri - ma presto per parlare di correzioni” : “Un paese perde sovranità quando il livello del debito è tale che qualunque decisione passa al vaglio del mercato, cioè di attori che non votano ma determinano i processi”. Parola di Mario Draghi, sentito in audizione alla commissione per gli Affari economici e monetari dell’europarlamento. Secondo il presidente della Bce, una tale situazione è “dovuta a decisioni politiche adottate dai governi di questi paesi, e a quel ...

La lectio magistralis di Draghi sull'Euro e contro le tesi sovraniste : ... Mario Draghi , ha tenuto oggi alla scuola superiore Sant'Anna di Pisa in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Economia. Un Draghi che si è detto "orgoglioso di essere italiano" e ...

Draghi difende il Progetto Europa : "Importante contro regimi illiberali" : Ancora una volta il Presidente della Bce Mario Draghi rivendica l'importanza del "Progetto europeo" di fronte al "fascino di ricette e regimi illiberali" che "si diffonde nel resto del mondo e rientra ...

Scuola Sant'Anna di Pisa - Draghi : 'Ue argine contro regimi illiberali' : Lo ha detto Mario Draghi durante la lectio magistralis alla Scuola Sant'Anna di Pisa, che gli ha conferito la laura honoris causa in economia. Unione incompleta 'L'unione monetaria ha avuto successo ...

Draghi : dall'euro più vantaggi che costi. Europa argine contro fascino dei regimi. «Orgoglioso di essere italiano» : In Europa mercato «libero ma giusto» L'obiettivo del mercato unico fu delineato in un momento di debolezza dell'economia europea, ha ricordato Draghi. Il tasso di crescita dei dodici paesi che in ...

Draghi : dall’euro più vantaggi che costi. Europa argine contro fascino dei regimi. «Orgoglioso di essere italiano» : L’euro e il mercato unico hanno portato più vantaggi che costi all’Europa, assicurando i benefici della globalizzazione e dell’apertura dei mercati ma al tempo stesso proteggendo i Paesi più vulnerabili e i cittadini. Lo ha detto il presidente Bce Mario Draghi parlando al Sant’Anna di Pisa, con parole tese a smentire le tesi dei «presunti vantaggi della sovranità monetaria». Draghi ha anche sottolineato il ...

Draghi : 'Contro il fascino dei regimi illiberali l'Ue è ancora più importante' : Il presidente della Bce Mario Draghi rivendica l'importanza del " progetto europeo" di fronte al "fascino di ricette e regimi illiberali" che "si diffonde nel resto del mondo e rientra nella storia". Rivendicando l'importanza delle riforme, assicura che solo continuando il progresso dell'Unione, "liberando energie individuali e privilegiando l'equità sociale ...

Draghi a studenti 'contro regimi illiberali rilanciare il progetto europeo : ... mentre "oggi sono condivise da tutti i paesi" dice agli studenti dell'Università Sant'Anna di Pisa dove oggi gli è stata conferita la laurea in economia honoris causa. "L'appartenenza alla moneta ...