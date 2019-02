Autonomia | Stefani | Io non mi arrendo

Autonomia : De Menech (Pd) - 'ministro Stefani ha detto 'non c'è alcuna intesa'' : Venezia, 21 feb. (AdnKronos) - "'non c’è alcuna intesa tra il governo e le regioni che hanno avviato il percorso per ottenere l’Autonomia in base alla Costituzione". Lo ha ammesso questa mattina il ministro Stefani rispondendo alle mie domande in Commissione per l’Attuazione del federalismo fiscale"

Autonomia - Stefani : M5S sia coerente : 11.05 "L'Autonomia è nel contratto di governo e so che M5S ha sostenuto le ragioni del referendum in Veneto e Lombardia. Credo che bisogna essere coerenti". A dirlo è la ministra delle Autonomie, Erika Stefani, a Radio Capital. Sull'ipotesi di modifica della legge sulle autnomie, Stefani sottolinea "Se un'intesa è firmata anche dal presidente del Consiglio, com'è possibile fare un emendamento e imporre a una delle contraenti la modifica del ...

Erika Stefani : 'L'Autonomia per le Regioni dopo le europee? Da parte dei Cinque Stelle non sarebbe leale' : 'Io penso che sia del tutto corretto che su un tema di questa portata ci sia un coinvolgimento del Parlamento . E sono assolutamente a disposizione perché questo coinvolgimento avvenga'. Erika Stefani,...

Scontro De Luca-Stefani per il piano Autonomia Fico : "L'Aula sia centrale" : Il tema dell' Autonomia continua ad agitare la poltiica. Di fatto adesso è braccio di ferro tra Lega e Movimento Cinque Stelle per l'approvazione finale del testo che riguarda molto da vicino le ...

Autonomia : Stefani - ogni allarmismo è del tutto infondato : Roma, 15 feb., askanews, - 'Sono delusa per le ricostruzioni sbagliate ma determinata ad andare avanti. ogni allarmismo è del tutto infondato'. A spiegarlo è stata Erika Stefani, ministro per gli ...

Autonomia - la ministra Stefani : “Oggi non c’è voto - ma inizia iter”. Gallo (M5s) : “Tutta questa fretta non ha senso” : inizia l’iter dei testi sulle autonomie regionali, anche se dentro il governo ancora non c’è l’intesa definitiva. “Sono soddisfatta”, ha dichiarato la ministra degli Affari regionali Erika Stefani, “perché questa sera i testi sulle autonomie arrivano in consiglio dei ministri. La procedura non prevede in cdm voti sui testi. Siamo consapevoli che il percorso non è concluso, ma siamo ottimisti sul risultato ...

Autonomia : Stefani - ottimista su esito : ANSA, - ROMA, 14 FEB - "Sono soddisfatta perché questa sera i testi sulle autonomie arrivano in Consiglio dei ministri. La procedura non prevede in Consiglio voti sui testi. Siamo consapevoli che il ...

Autonomia - la ministra Stefani : “Testi pronti per cdm. Ma nodi da discutere”. De Luca si appella a M5s : “La blocchino” : Il consiglio dei ministri del 14 febbraio discuterà i testi per l’Autonomia rafforzata di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. A darne garanzia è la ministra per gli Affari regionali del Carroccio Erika Stefani: “Non c’è nessuno slittamento. I testi sono pronti e li porto in Consiglio dei Ministri domani. Restano dei nodi politici sui quali discutere”. Sul tema continua lo scontro tra le Regioni. Il presidente della ...