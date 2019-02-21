Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 18 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; SEMPRE SULLA A24, SUL TRATTO URBANO, TRAFFICO IN AUMENTO ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO E, AVANTI, TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E IL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; SI RALLENTA ANCORA IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E L’APPIA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; SI RALLENTA ANCORA IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI; PERMANGONO POI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULLA VIA PONTINA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA, A SEGUITO DI RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE AUTOSTRADE DELLA Regione CODE PER LAVORI SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI POMEZIA IN ENTRATA A Roma CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI, STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA IL RACCORDO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE AUTOSTRADE DELLA Regione CODE PER LAVORI SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI POMEZIA IN ENTRATA A Roma CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI, STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA IL RACCORDO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’ARDEATINA E LA LAURENTINA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, CODE PER LAVORI SULL’A1 Roma-NAPOLI TRA L’A24 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 09.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA IN ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA IL RACCORDO E VIALE PALMIRO TOGLIATTI E TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 09.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDETINA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E TRA LA Roma-FIUMICINO E LA LAURENTINA, SEMPRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA FIORENTINI E’ STATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 08.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDETINA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA, SEMPRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PER INCIDENTE INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 08.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDETINA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA BOCCEA E CASAL LUMBROSO E TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, SEMPRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PER INCIDENTE INCOLONNAMENTI TRA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDETINA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO PER UN INCIDENTE CI SONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE DI Roma SEMPRE IN ENTRATA A Roma SULLA FLAMINIA, A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO DIAMO ORA UNAVELOCE PANORAMICA DEI PUNTI CRITICI PARTIAMO DA VITERBO CODE SU VIA GENOVA, IN DIREZIONE CENTRO MENTRE A RIETI SI RALLENTA SU VIA DEL TERMINILLO IN LOCALITA’ VILLA REATINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE CODE LOCALIZZATE IN INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA E TRA LAURENTINA E PONTINA IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E LAURENTINA SULLA Roma-FIUMICINO LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SOLO QUALCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24 POI RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E APPIA, LAURENTINA E PONTINA E TRA PISANA E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 18 | 15
Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 18:15 (Di giovedì 21 febbraio 2019) Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO INTENSO TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; SI RALLENTA ANCORA IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI; PERMANGONO POI CODE SULLA VIA FLAMINIA A SEGUITO DI UNA SERIE DI LAVORI TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; TRAFFICO RALLENTATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 18:15: VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 18:15', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 21-02-2019 ore 18:00: VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 17.50… -
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