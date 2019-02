Speciale Uomini e Donne - la scelta di Lorenzo : anticipazioni : Nella puntata in onda venerdì 22 febbraio, Lorenzo Riccardi sceglierà la sua compagna di vita tra Claudia e Giulia

Uomini e Donne : Il Confronto tra Teresa e Andrea! La Puntata Speciale! : Dopo la scelta di Teresa ed il No di Andrea in molti chiedono a gran voce un Confronto tra i due. Maria De Filippi accontenta tutti con una Puntata speciale di Uomini e Donne nella quale vedremo il chiarimento tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Ecco tutti i dettagli! Buone notizie per i fan di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Teresa Langella, conclusasi con un secco No da parte del suo pretendente Andrea Dal Corso, in molti sono rimasti ...

Uomini e donne Speciale - la scelta di Lorenzo Riccardi : Claudia avrebbe risposto 'sì' : Venerdì 22 febbraio andrà in onda in prima serata su Canale 5 il secondo dei tre appuntamenti dello speciale di Uomini e donne, questa volta dedicato alla scelta del tronista milanese Lorenzo Riccardi, il quale dovrà decidere con chi uscire dal programma tra le due corteggiatrici, Claudia e Giulia. Molte le indiscrezioni che circolano in rete già prima della messa in onda della puntata secondo cui la scelta del giovane sarebbe ricaduta su ...

Speciale Uomini e Donne - la scelta di Lorenzo : anticipazioni : Nella puntata in onda venerdì 22 febbraio, Lorenzo Riccardi sceglierà la sua compagna di vita tra Claudia e Giulia

Spoiler Speciale Uomini e Donne : Riccardi ha scelto Claudia (RUMORS) : Venerdì, 22 febbraio, andrà in onda il secondo dei tre appuntamenti dello 'Speciale Uomini e Donne: la scelta', dedicato ala decisione finale di Lorenzo Riccardi, chiamato a scegliere con chi uscire dal programma di Maria De Filippi tra le due corteggiatrici rimaste, Claudia e Giulia. Prima della messa in onda della puntata, hanno cominciato a venire fuori le prime indiscrezioni sul web riguardanti quanto successo nel corso della registrazione ...

Speciale Uomini e Donne - la scelta di Lorenzo : anticipazioni : Nella puntata in onda venerdì 22 febbraio, Lorenzo Riccardi sceglierà la sua compagna di vita tra Claudia e Giulia

Uomini e Donne oggi - Antonio Moriconi : dedica Speciale per lui : Antonio Moriconi dopo Uomini e Donne: cosa ha fatto dopo la scelta di Teresa Langella? Antonio Moriconi non vuole parlare. Dopo la scelta di Teresa Langella (finita malissimo), l’ex corteggiatore ha preferito non commentare. Tutto quello che aveva da dire lo ha detto a Teresa. Stop. Non vuole creare polemiche o puntate il dito contro […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Antonio Moriconi: dedica speciale per lui proviene da Gossip e Tv.

'Speciale Uomini e Donne : La Scelta' con Tina - De Lellis - Gemma e Valeria Marini : Tutte le anticipazioni sulla versione serale 'Uomini e Donne', in onda venerdì 15 febbraio, in prima serata su Canale 5

Uomini e donne - ascolti positivi per lo Speciale serale : l'esordio al 16.72% di share : Uomini e donne, ieri 15 febbraio, è 'sbarcato' in prima serata per concedere spazio alla scelta di Teresa Langella, effettuata tra i suoi due corteggiatori Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Se l'esito della giovane campana non è stato positivo, dato che il suo preferito Andrea ha rifiutato di continuare a frequentarla al termine del programma, non si può dire la stessa cosa per gli ascolti del dating show ideato e prodotto da Maria De ...

Speciale Uomini e Donne - la scelta di Teresa : riassunto prima puntata : I momenti più salienti della prima puntata dello Speciale Uomini e Donne che ha visto come protagonista la tronista Teresa...

'Speciale Uomini e Donne' - riassunto : la scelta della Langella e il rifiuto subìto : Ieri è andata in onda su Canale 5 la prima puntata serale dello show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. La protagonista assoluta della puntata speciale è stata la tanto attesa scelta di Teresa Langella, che ha stupito tutti scegliendo alla fine del suo percorso Andrea Del Corso e ricevendo in cambio un bel no dal suo corteggiatore. La villa Nel dettaglio, vi segnaliamo che ieri serata è andata in onda in prima serata su Canale 5 la prima delle ...

Speciale Uomini e Donne La Scelta/ Video - Teresa : 'Vivrò la mia favola nella realtà' : Speciale Uomini e Donne La Scelta di Teresa Langella: nel Castello di Tor Crescenza, la tronista sceglie tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Chi sarà?

Speciale Uomini e Donne la Scelta dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : Speciale Uomini e Donne la Scelta arriva in prima serata su Canale 5 da venerdì 15 febbraio 2019. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. Speciale Uomini e Donne la Scelta dove vedere le puntate in tv e replica Il docu-reality Speciale Uomini e Donne la Scelta andrà in onda in prima serata il venerdì a partire dal 15 febbraio su Canale 5 alle ore 21:20 circa. La diretta sarà disponibile anche in ...

Speciale Uomini e Donne - la scelta di Teresa tra sorrisi e lacrime : anticipazioni : Dalle giornate in castello al party di fidanzamento, ecco che cosa vedremo nella puntata di stasera, in onda su Canale 5...