Raccolto in dieci punti il programma azzurro per conquistare l' Europa

ilgiornale

: Mai banale nelle dichiarazioni, nemmeno quando pensa ai 40 anni! Abbiamo raccolto le sue 10 frasi più significati… - MotoriFanpage : Mai banale nelle dichiarazioni, nemmeno quando pensa ai 40 anni! Abbiamo raccolto le sue 10 frasi più significati… - danieledeb : RT @PagellaPolitica: Da «la Tav è un treno ad alta velocità» a «non si è ancora scavato niente», abbiamo raccolto i dieci luoghi comuni più… - 00MrFrost00 : RT @PagellaPolitica: Da «la Tav è un treno ad alta velocità» a «non si è ancora scavato niente», abbiamo raccolto i dieci luoghi comuni più… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Roma - "Vogliamo guidare l'verso un futuro migliore". Inizia così il documento messo a punto da Forza Italia con le "propostetiche deglirlamentari azzurri per le europee e diffuso durante la riunione dei gruppi al Senato, alla presenza a di Silvio Berlusconi. Si tratta di un testo in, contenuto in una cartelletta che comprende anche ildi FI per l'talia e l'. Il primo è titolato "più poteri al Parlamento europeo", quello successivo è dedicato a "giovani, imprese e investimenti". Poi c'è il capitoletto dedicato all'immigrazione, uno sulla lotta al terrorismo e la sicurezza. Ilper l'Italia e l'è formato, invece, da sei: da "meno tasse" a "meno Stato e più giustizia e aiuto a chi ha bisogno". A completare quest'ultimo documento anche più sicurezza e meno vincoli all'.Nelsvettano alcuni ...