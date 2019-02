Nasce “senza” cervello | ma ora è sano La mamma | “Mi dicevano di abortire”

caffeinamagazine

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Quando la madre di Noah ha fatto le prime analisi dal ginecologo è arrivata la notizia che nessuna madre vorrebbe ascoltare. Il piccolo che portava in grembo aveva sviluppato una grave patologia che aveva ridotto lo sviluppo cerebrale facendolore senza. Nato con solo il 2 per cento del suo, Noah non aveva alcuna speranza.Almeno secondo i medici. Come detto, il bambino aveva sviluppato una rara complicanza della spina bifida. Il cranio era pieno di liquido, schiacciando il suoverso il basso rendendolo un “sottile frammento di tessuto”, secondo quanto riportato dal britannico Mirror. Ai suoi genitori – Shelly e Rob, della contea di Cumbria – è stato suggerito per ben cinque volte di abortire. Loro si sono rifiutati di farlo. Dopo la nascita, a Noah è stata chiusa una ferita aperta alla schiena e gli è stato installato uno shunt per drenare il liquido ...