Il caso Khashoggi è ormai nel cassetto | Mbs va alla conquista dell' Asia

(Di giovedì 21 febbraio 2019) MbS è tornato in campo. Un campo "mondiale", potenza dei petrodollari ea diplomazia degli affari, a partire dagli armamenti, che hanno la meglio sulla richiesta di fare luce su esecutori e, soprattutto, i mandanti del brutale assassinio – il 2 ottobre nel consolato saudita a Istanbul – del giornalista e dissidente saudita Jamal. Mohamed bin Salman fa le cose in grande: dai contratti miliardari stipulati con India e Pakistan all'acquisto, ipotizzato dstampa britannica, del Manchester United, per non parlarea realizzazione del grande sogno del Regno: dotarsi'atomica sunnita. Pakistan, India, per concludere in Cina: il tourtico di MbS non poteva avere mete più importanti: potenze nucleari, economie in espansione, tutte interessate a stringere accordi con il Regno Saud.In India l'erede al trono saudita ha incontrato a Nuova ...