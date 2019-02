Dà del finocchio a un suo manager | Gian Luca Rana condannato - Sky TG24

Dà del "finocchio" per anni a un suo manager : il figlio di Giovanni Rana condannato : Gian Luca Rana, figlio di Giovanni e amministratore delegato del celebre pastificio, condannato per aver apostrofato per anni con il termine "finocchio" uno dei suoi manager. "L'imprenditore che per anni dà ripetutamente e pubblicamente del 'finocchio' a un suo manager arreca concreto e grave pregiudizio alla dignità del lavoratore nel luogo di lavoro, al suo onore e alla sua reputazione": ecco il verdetto della Corte d'Appello di ...