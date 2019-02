Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Galgani al Castello Con Rocco Fredella!

uominiedonnenews

: #uominiedonne: 22 febbraio, speciale #LaScelta , anticipazioni - MusicTvOfficial : #uominiedonne: 22 febbraio, speciale #LaScelta , anticipazioni - VicolodelleNews : ‘#UominieDonne’ Arrivano le foto inedite di #LorenzoRiccardi mentre trascorre il week end in villa con… - all_music_it : Uomini e Donne: 22 febbraio, speciale la Scelta, anticipazioni -

(Di giovedì 21 febbraio 2019)Fredella si inventa un nuovo modo per fare cederealle sue avances. Il tutto si svolgerà in une qui la dama piemontese dovrà decidere se concedersi a lui oppure no!Fredella chiede alla redazione di poter andare alinsieme a. In quel luogo fiabesco, la dama dovrà decidere se concedersi a lui! Avete letto bene, dopo il successo della scelta di Teresa Langella al Trono Classico vedremo qualcosa di simile anche per quanto riguarda il Trono. Protagonista della scelta nelsara… niente meno che la veterana del programma:. Ma vediamo cosa è successo di preciso.Durante l’ultima registrazione del Tronodi, protagonista indiscussa è stata. Ideatore di tutto è stato l’eterno ...