﻿Truffa diamanti banche | quanto hanno guadagnato e rimborso Vip coinvolti

termometropolitico

: Sequestrati 700mln€ a 5 banche e 2 società specializzate, indagate per una presunta truffa nella vendita di… - reportrai3 : Sequestrati 700mln€ a 5 banche e 2 società specializzate, indagate per una presunta truffa nella vendita di… - carlosibilia : #Diamanti: 5 #banche indagate per truffa e 700 milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza di Milano. - petergomezblog : “Truffa sulla vendita di diamanti ai risparmiatori”, inchiesta della Finanza: anche cinque banche indagate -

(Di giovedì 21 febbraio 2019). VipVipnella truffaIl caso della truffasta facendo discutere molto anche per il coinvolgimento di personaggi famosi che sarebbero le vittime di un meccanismo legato alla vendita dei preziosi. Cercheremo, nel nostro articolo, di spiegare quali sono le accuse per le quali la Procura di Milano ha disposto il sequestro di importanti cifre a vari istituti bancari. Infatti il nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano ha eseguito il sequestro diretto per 149 milioni di euro alla IDB, 165 alla DPI, 83 milioni al BancoBpm-Banca Aletti, 32 milioni a Unicredit, 11 milioni a Banca Intesa e 35 milioni a Mps.Truffa, quali sono i vipspeso Quali sono i vip? Ci sarebbero, insieme a tantissimi altri risparmatori, anche ...