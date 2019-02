Roma | infortunio Under | aggiornamenti! Ecco quando tornerà in campo

Infortunio Manolas/ Roma news : inguine mette ko il greco - ma torna Juan Jesus : L'Infortunio di Manolas mette nei guai Eusebio Di Francesco in vista di Chievo Verona Roma che si disputerà domani in anticipo

Porto - infortunio per Marega : salta la doppia sfida con la Roma : Sette gol e sei assist in 18 partite di campionato, sei presenze e cinque gol in Champions League: Moussa Marega , tra i punti di forza del Porto , non prenderà parte al doppio impegno europeo contro ...

Roma - De Rossi torna in gruppo : era fuori dall'infortunio dello scorso 28 ottobre : Alla ripresa del campionato una vittoria convincente contro il Torino, adesso la Roma può guardare con più fiducia al prosieguo della stagione. Arrivano buone notizie per il club giallorosso, con ...

Roma - infortunio per Under : lesione al retto femorale sinistro. Salterà Atalanta - Milan e Fiorentina in Coppa Italia : La partita di Cengiz Under contro il Torino era durata appena sei minuti. Poi l'accelerazione sulla fascia destra e l'infortunio alla coscia sinistra. Infine l'esito degli esami, che hanno evidenziato ...

Roma - Perotti vola in Spagna per curare il nuovo infortunio : La Roma e Diego Perotti, dopo il nuovo infortunio muscolare di una stagione travagliata, tentano la strada spagnola. Come Javier Pastore nei mesi scorsi, l'argentino è volato a Barcellona nella ...

Infortunio Under - tegola Roma : l’attaccante subito out : Infortunio Under – Si sta giocando il primo match valido per la 20^ giornata del campionato di Serie A, in campo Roma e Torino in una partita molto importante per le zone alte della classifica e per la qualificazione Champions. Dopo appena 4 minuti tegola per l’allenatore Di Francesco, problema muscolare per l’attaccante Under costretto subito al cambio, al suo posto El Shaarawy, valutazioni entro le prossime ore ma ...

Calciomercato Roma - infortunio Juan Jesus : gli scenari : L'infortunio di Juan Jesus potrebbe avere conseguenze dirette sul Calciomercato della Roma. Il difensore brasiliano ha giocato solo pochi minuti in Coppa Italia contro la Virtus Entella, prima uscire ...

Roma - nuovo infortunio per Diego Perotti : la situazione : Diego Perotti nuovamente fermo ai box a causa di un problema muscolare, la Roma non lo avrà per le prossime due gare Diego Perotti costretto ad un altro stop. L’esterno della Roma alle prese con un problema al polpaccio, proprio come nel mese di ottobre. L’argentino, secondo quanto rivelato da Skysport, ha evidenziato una distrazione muscolare al polpaccio sinistro che lo terrà lontano dal campo per le prossime due gare. I ...

Infortunio Juan Jesus/ Roma - lesione al menisco interno per il difensore : preoccupazione per Monchi : Roma, tegola Juan Jesus. Problema al ginocchio per il brasiliano durante il match con l'Entella in Italia, sostituito da Marcano

Roma - forfait Mirante contro l'Entella : infortunio al polpaccio. Manolas resta in infermeria : La partita di Coppa Italia contro l'Entella, lunedì 14 ore 21, avrebbe potuto rappresentare per Antonio Mirante l'opportunità di aggiungere minuti alla sua carriera alla Roma. Di Francesco lo ha ...

Roma - infortunio per Nzonzi : verso il forfait con l'Entella in Coppa Italia : Arrivano notizie poco positive dall'infermeria giallorossa per Eusebio Di Francesco. L'allenatore della Roma , infatti, dovrà fare i conti con l'infortunio di Steven Nzonzi : nell'allenamento di ...

Infortunio Nzonzi/ Roma news - lussazione al piede : il francese salta la Coppa Italia? : L'Infortunio di Nzonzi mette in difficoltà Eusebio Di Francesco che rischia di perdere per un po' un punto fermo della sua Roma.

Roma : De Rossi - non c'è ancora luce in fondo al tunnel dell'infortunio : Due le parole d'ordine: attesa e pazienza. Daniele De Rossi è fermo dal 28 ottobre, quando fu costretto alla fine del primo tempo nel match contro il Napoli a chiedere la sostituzione. Forse, all'...

Infortunio Manolas - nuovi problemi fisici per il difensore della Roma : Infortunio Manolas – Per la Roma la partita contro il Parma ha rappresentato l’occasione per dare continuità alla vittoria di Santo Stefano contro il Sassuolo. Al “Tardini”, però, Di Francesco ha perso per Infortunio Kostas Manolas, sostituito da Juan Jesus dopo un’ora di gioco. Il tecnico poi ha precisato nel dopo gara: “Mi auguro non sia niente di importante, ha avuto un problema al flessore, peccato ...