Duplice sfida tra Samsung Galaxy S10 con S10 Plus e S9 con S9 Plus | schede tecniche a

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)Si è da poco conclusa la presentazione dei nuovi top di gamma di casa, ilS10 ed ilS10. Vediamo a tal proposito quali sono le differenze con i modelli dello scorso anno, ossia ilS9 ed ilS9, in modo tale da comprendere subito oggi 20 febbraio quali siano stati i passi in avanti fatti dal produttore asiatico numeri alla mano. Insomma, andiamo oltre le normali distinzioni tra S10 e S10trapelate già nei giorni scorsi.Tripla fotocamera, nuovo chip e più RAM con ilS10S9 - Partiamo dalla versione base delS9, qui siamo di fronte ad un dispositivo con display Super AMOLED da 5,8 pollici con risoluzione QHD+ con rapporto di forma 18:9. Per il comparto fotografico spazio ad una singola fotocamera posteriore da 12 megapixel con apertura focale 1.5-2.4 ed è dotata di ...