Cristiano Ronaldo e l' incubo punizioni | «Non le deve più tirare»

Champions League - Atletico Madrid-Juventus : tocca a Cristiano Ronaldo : Come direbbe Max Allegri, le chiacchiere sono finite. Anche per la Juventus inizia la "vera" Champions League , quella dei confronti andata/ritorno ad eliminazione diretta, la fase che poi porta alla ...

Juventus - Cristiano Ronaldo macchina da gol e… soldi : Impatto molto importante per Cristiano Ronaldo dal punto di vista delle prestazioni ma anche economico. La Juventus ha effettuato un investimento di oltre 100 milioni solo per il cartellino ma a distanza di pochi mesi sono già visibili i primi vantaggi: dal punto di vista realizzativo ha messo a segno 21 reti e 12 assist in 32 gare disputate in campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Secondo la rivista sportiva ...

Juventus - Dybala elogia Cristiano Ronaldo e Allegri : 'Il mister mi ha aiutato molto' : Per la Juventus, oggi, è il giorno di vigilia della partita contro l'Atletico Madrid. L'agenda dei bianconeri è molto fitta e fin da questa mattina hanno iniziato a lavorare. Infatti, la squadra già alle 11:45 era in campo alla Continassa per allenarsi in vista della sfida di Champions. Il programma poi prevede alle 16:00 la partenza per Madrid, una volta sbarcata in Spagna la truppa di Allegri si dirigerà al Wanda Metropolitano per il ...

Juve - Cristiano Ronaldo vola a Madrid : è più di un derby : derby - CR7 vuole iniziare nel migliore dei modi il percorso che, nella speranza di tutto il mondo bianconero, dovrà portare di nuovo la truppa al Wanda Metropolitano il primo giugno per la finale. ...

Gilbert : 'Rafael Nadal sarebbe potuto diventare come Cristiano Ronaldo' : 'Stava guardando Nadal e ha detto che se Rafa fosse cresciuto negli Stati Uniti, sarebbe diventato una superstar nel mondo del calcio. Se non avesse giocato a tennis, forse sarebbe diventato come ...

Fifa19 - la nuova copertina : non c'è Cristiano Ronaldo - al suo posto Dybala : Sostituzione: esce Cristiano Ronaldo, al suo posto Paulo Dybala . Un cambio virtuale, ma che non è passato inosservato, e non poteva essere altrimenti quando si parla di CR7. A far discutere, questa ...

Scarpa d'Oro - Messi e Mbappé rispondono a Cristiano Ronaldo : TORINO - La corsa alla Scarpa d'Oro 2018-2019 è entrata ufficialmente nel vivo e con il passare delle settimane la sfida tra i migliori marcatori d'Europa si fa sempre più appassionante. Lionel Messi ,...

Cristiano Ronaldo aprirà un hotel in Costa Smeralda : Cristiano Ronaldo ammaliato dalla bellezza della Costa Smeralda sarebbe pronto ad aprirvi un suo albergo. Lo riferisce Onda Radio, secondo la quale il fuoriclasse portoghese della Juventus avrebbe individuato nella Gallura e in particolare nella Costa Smeralda il luogo ideale dove investire. Costa SmeraldaMassimo Di NonnoLa scorsa estate il fenomenale calciatore portoghese ha trascorso le vacanze in Gallura insieme alla compagna Georgina ...

“EA ha deciso di rimuovere Cristiano Ronaldo dalla copertina di Fifa 19” : Ma sulla pagina facebook c’è ancora Sulla pagina facebook di Fifa 19, resiste la copertina con Cristiano Ronaldo in bianconero. Ma la rivista Hardware Upgrade scrive che la EA – Electronic Arts – ha deciso di rimuovere il portoghese dalla copertina del celebre videogioco. Ecco cosa scrive Electronic Arts ha definitivamente deciso di tagliare Cristiano Ronaldo dalla copertina di Fifa 19, rivelando quale sarà la nuova ...

Juventus - Emre Can elogia Cristiano Ronaldo : “E’ il più forte di tutti” : Juventus Emre CAN – Parole d’amore arrivano dallo spogliatoio della Juventus nei confronti di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è stato elogiato questa volta da Emre Can. L’ex giocatore del Liverpool, in un’intervista concessa a TuttoSport ha professato il proprio amore calcistico per il numero 7: “È il più grande del mondo, ma nello spogliatoio lui […] L'articolo Juventus, Emre Can elogia Cristiano ...

Per fortuna Cristiano Ronaldo "non è ancora lui"... : Nel nostro torneo, che secondo la propaganda e sviluppo, continua a essere tra i più difficili e aspri al mondo, Cristiano Ronaldo è costretto a fermarsi, nella stessa data, alla cifra minima di ...

Juventus - Cristiano Ronaldo eguaglia Platini : verso l'Atletico a suon di gol : Nella serata del ritorno al gol di Dybala, la scena in casa Juventus è ancora una volta tutta per Cristiano Ronaldo. Per il fenomeno portoghese parlano i numeri e anche in casa contro il Frosinone, ...

Highlights Juventus-Frosinone 3-0 : VIDEO e gol. Show di Dybala e Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sconfitto il Frosinone per 3-0 nell’anticipo della 24^ giornata di Serie A. I bianconeri non hanno avuto alcun problema a schiantare la compagine laziale di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium, tutto troppo facile per i Campioni d’Italia che si possono lanciare con più serenità verso la supersfida di mercoledì contro l’Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League. Paulo ...

Feeling e sintonia - Dybala e Cristiano Ronaldo mischiano… le esultanze : è nata la ‘Siuu-Mask’ : I due giocatori bianconeri hanno inventato una nuova particolare esultanza, che mescola l’urlo di Ronaldo alla mask di Dybala Astinenza conclusa, gol ritrovato e sorriso grande così. Paulo Dybala ritrova la rete in campionato contro il Frosinone, interrompendo un digiuno che durava dal lontano 3 novembre. Fabio Ferrari/LaPresse Una sassata potente e precisa dopo pochi minuti di gioco, utile per sbloccare il risultato e scrollarsi di ...