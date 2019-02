Emmanuel Macron e Matteo Salvini, ci penso io! La proposta di Carla Bruni

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) In copertina sul magazine Elle, in uscita domani, 21 febbraio, si sono le modelle Cindy Crawford,, Elle Macpherson e MariaBosconom, quattro modelle che hanno un rapporto speciale con la rivista di moda. Tra le altre cose, la moglie di Nicolas Sarkozyracconta: "Ho iniziato a fare la modella sognando la copertina di Elle. Uno dei miei primi servizi fotografici fu proprio per Elle Francia, ricordi indimenticabili". E sul presente, la modella e cantante che ha sposato nel 2008 l'ex presidente francese (con cui ha una figlia), confida: "Sarei felice di fare da mediatrice culturale per migliorare i rapporti tra Italia e Francia. Anche se a questo punto mi sembra una missione ben al di sopra delle mie possibilità". Beh, almeno lo riconosce. Lei per riportare la pace trae Di Maio? Improbabile...