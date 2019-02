Android 10 Q | non ci sarà il tasto back per tornare indietro

Android 9 Pie in arrivo per Razer Phone 2 - Razer Phone 3 forse non esisterà : Android 9 Pie è pronto al rilascio per Razer Phone 2, Razer Phone 3 invece potrebbe non esistere mai e l'intera divisione mobile potrebbe chiudere. L'articolo Android 9 Pie in arrivo per Razer Phone 2, Razer Phone 3 forse non esisterà proviene da TuttoAndroid.

Grazie a MonoNX sarà possibile emulare i giochi della Nintendo Switch su Android : la strada però è ancora lunga : MonoNX è un nuovo emulatore di Nintendo Switch per Android ancora in stadio embrionale: l'output "grafico" al momento è solo su console. L'articolo Grazie a MonoNX sarà possibile emulare i giochi della Nintendo Switch su Android: la strada però è ancora lunga proviene da TuttoAndroid.

Non più a febbraio Android Pie per Samsung Galaxy S8 - un altro rimando : Se siete in possesso del Samsung Galaxy S8 vi starete senz'altro chiedendo quando il vostro dispositivo riceverà la versione finale di Android 9.0 Pie. Vorremmo potervi dare indicazioni precise e dettagliate, ma purtroppo possiamo limitarci a dirvi che febbraio molto probabilmente salterà, e che l'aggiornamento alla prossima major-release non sarà disponibile per l'ex portabandiera 2017 prima del mese di marzo (lo riporta la stimata fonte ...

Samsung rilascia la terza beta di Android 9 Pie per Galaxy Note 8 e non abbandona A5 (2016) : Samsung Galaxy Note 8 si aggiorna alla terza beta di Android 9 Pie, Samsung Galaxy A5 (2016) continuerà a ricevere le patch di sicurezza ogni trimestre nonostante il compimento dei tre anni. L'articolo Samsung rilascia la terza beta di Android 9 Pie per Galaxy Note 8 e non abbandona A5 (2016) proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie non richiede il supporto a Camera HAL3 : A differenza di quanto riporta la pagina web dedicata alla Image Test Suite, Android 9 Pie non richiede obbligatoriamente il supporto a Camera HAL3. L'articolo Android 9 Pie non richiede il supporto a Camera HAL3 proviene da TuttoAndroid.

Huawei annuncia un bilancio record per il 2018 e che non lancerà smartphone Android One col marchio HONOR : Huawei fa segnare un 2018 da record, con profitti in crescita, vendite che hanno superato i 200 milioni di unità, ma HONOR continua a snobbare Android One. L'articolo Huawei annuncia un bilancio record per il 2018 e che non lancerà smartphone Android One col marchio HONOR proviene da TuttoAndroid.

Non solo Android Auto : tre app per rendere ancora più smart la propria auto : Android auto (al netto di qualche aggiornamento, soprattutto recente, non riuscitissimo) è la più conosciuta, ma esistono altre app che riescono non solo a facilitare l’utilizzo dello smartphone quando si è alla guida ma anche a rendere molto più smart la propria automobile. Tre applicazioni, in particolare, ci hanno colpito. Sono tutte disponibili su Play Store e App Store. Dash Drive smart Si tratta di uno strumento utilissimo per tenere ...

Ancora in test Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 Vodafone - aggiornamento non vicinissimo? : Chi possiede un Samsung Galaxy S9 Vodafone e pure un Galaxy S9 Plus serigrafato dallo stesso vettore non fa altro che chiedersi quando otterrà l'aggiornamento Android 9 Pie, pure con l'ultima interfaccia proprietaria One UI. I tempi per il modello brandizzato non sono Ancora maturi, come evidenziato dallo stesso operatore all'interno di un suo feedback ufficiale appena scovato dalla nostra redazione su Twitter. L'ultimo riscontro reale sui ...

MediaWorld lancia la “TV Mania” - ma non si dimentica dei dispositivi Android : MediaWorld presenta il nuovo volantino "TV Mania", che sarà valido dal 17 al 23 gennaio 2019 nei punti vendita aderenti e online. Andiamo a scoprire tutte le offerte riguardanti smartphone e tablet Android. L'articolo MediaWorld lancia la “TV Mania”, ma non si dimentica dei dispositivi Android proviene da TuttoAndroid.

Facebook Messenger non si connette - ecco come risolvere su Android : Da quando quel furbetto di Mark Zuckerberg ha deciso di imporre il download di Messenger i numeri dell’app sono cresciuti in modo esponenziale. Il motivo di questa decisione è quella di aumentare il numero di [...]L'articolo Facebook Messenger non si connette, ecco come risolvere su Android è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Non si perderà tempo coi Samsung Galaxy S9 TIM : replica ufficiale sul rilascio di Android Pie : Potrebbe non esserci un gap temporale significativo tra i Samsung Galaxy S9 no brand e quelli marchiati TIM, in riferimento alla distribuzione dell'aggiornamento con Android Pie e la nuova interfaccia One UI. Dopo aver esaminato durante il weekend alcuni riscontri inerenti la durata della batteria dello smartphone post download (qui trovate qualche altro riferimento in merito), oggi 14 gennaio occorre analizzare la questione sotto un diverso ...

Pienone di beta EMUI 9 su Huawei e Honor : tutti i telefoni in test con Android 9 Pie prima del 2019 : Su quali smartphone Huawei e Honor è ora a disposizione la beta EMUI 9? Questi ultimi giorni di dicembre sono risultati fondamentali per un gran numero di smartphone del produttore cinese e attualmente Android 9 Pie è pure in test su un numero notevole di dispositivi. Facciamo il punto della situazione, considerato che, dopo la fase di sperimentazione, ognuno dei modelli protagonisti di questo articolo riceverà appunto il rilascio finale ...

L’ultimo aggiornamento ad Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 non include l’Adoptable Storage : Nell'ultima versione di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus manca il supporto all'Adoptable Storage: ecco cos'è questa comoda funzione e perché è un peccato che Samsung non l'abbia implementata. L'articolo L’ultimo aggiornamento ad Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 non include l’Adoptable Storage proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S9 : Android Pie non consente di usare la microSD come storage : A Natale è partito l’aggiornamento ad Android 9 Pie per il Galaxy S9 e il Galaxy S9 Plus per la felicità dei rispettivi possessori. L’analisi del firmware ha però portato alla luce la mancanza di [...] L'articolo Galaxy S9: Android Pie non consente di usare la microSD come storage è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore