2018 il quarto anno più caldo a livello globale

Thailandia : crescita economica superiore alle attese nel quarto trimestre 2018 : Bangkok, 18 feb 05:41 - , Agenzia Nova, - L'economia della Thailandia ha esibito una accelerazione inattesa nel quarto trimestre dello scorso anno. Tra ottobre e dicembre 2018 il... , Fim,

Agroalimentare - birra : consumi +6% nell'ultimo quarto 2018 : Aumentano anche nei mesi freddi le vendite di birra , che nell' ultimo trimestre del 2018 hanno registrato una crescita del 6% rispetto all'anno precedente. Il dato, rilevato nell'ultima edizione di ...

Crescita - nel quarto trimestre 2018 pil Eurozona a +0 - 2%. Italia fanalino di coda - Germania ferma ma evita la recessione : Germania in stagnazione, Italia fanalino di coda tra i Paesi europei e unico in cui l’economia ha segnato un arretramento. Nel quarto trimestre 2018, stando ai dati Eurostat diffusi giovedì, il pil dell’Eurozona e della Ue-28 è cresciuto in media dello 0,2%. La Penisola ha registrato il valore più basso, –0,2%, entrando in recessione, seguita da Berlino che +0 per cento ha evitato lo stesso destino dopo il calo dello 0,2% nel terzo ...

Germania : invariato Pil quarto trimestre 2018 - stima - : ... l'Ufficio Federale di Statistica, Destatis, ha pubblicato le stime preliminari del Pil relativo al quarto trimestre 2018, un dato che evidenzia un rallentamento della crescita dell'economia tedesca. ...

Clima : il 2018 è stato il quarto anno più caldo mai registrato : Il 2018 è stato il quarto anno più caldo mai registrato sul Pianeta da quando c’è disponibilità di dati, a partire cioè dal 1880. Le temperature globali hanno superato di 0,83 gradi la media registrata tra il 1951 e il 1980, facendo classificare l’anno passato appena dietro i ‘bollenti’ 2016, 2017 e 2015. Considerati nel loro insieme, gli ultimi 5 anni sono stati in assoluto i più caldi dell’era moderna. A ...

Intesa Sanpaolo - utili 2018 oltre 4 miliardi ma in calo nel quarto trimestre : MILANO - Intesa Sanpaolo ha chiuso il 2018 registrando utili netti per 4,05 miliardi - che si confrontano con i 3,816 dell'anno precedente al netto del salvataggio delle Venete - e risultati '...

Istat : pil -0 - 2% nel quarto trimestre 2018 : recessione tecnica. Disoccupazione in calo a dicembre : Confermata la recessione tecnica anticipata ieri dal premier Conte: l'economia italiana nel quarto trimestre 2018 ha registrato una contrazione dello 0,2%: si tratta del secondo trimestre...

