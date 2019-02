20 febbraio 1959 | quando Jimi Hendrix tenne il suo primo concerto e venne licenziato

Blastingnews

: #AccaddeOggi Il 18 febbraio 1959 i Lanceri Neri, a bordo dei velivoli North American F86E, si esibirono per la 1ª v… - ItalianAirForce : #AccaddeOggi Il 18 febbraio 1959 i Lanceri Neri, a bordo dei velivoli North American F86E, si esibirono per la 1ª v… - veronasera : Il 20 febbraio 1959 si costituiva formalmente Autostrada del Brennero Spa. Per l'occasione è stato organizzato anch… - liberatinico : RT @ItalianAirForce: #AccaddeOggi Il 18 febbraio 1959 i Lanceri Neri, a bordo dei velivoli North American F86E, si esibirono per la 1ª volt… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Forse nemmeno lo stessoricorderebbe tanto volentieri il suodi sempre: era il 20, e il sedicenneera stato ingaggiato per suonare alla sinagoga del Tempio De Hirsch Sinai di Seattle. Lo show però non fu ritenuto all'altezza e cosìa metà della sua esibizione.Lo show 60 anni fa James Marshallteneva il suocome chitarrista: non fu sicuramente il più fortunato di sempre, visto cheil giorno stesso.aveva 16 anni ed era un adolescente che all'epoca viveva a Seattle:invitato per suonare insieme ad una band locale durante un ballo nel seminterrato della sinagoga del Tempio De Hirsch Sinai. Quelperò non passò alla storia:aveva uno stile tutto suo e amava muoversi molto mentre suonava il suo strumento: cadeva in ginocchio, tirava fuori ...