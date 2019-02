Giunta ha detto no a processo Salvini | 15 voti contro e 6 a favore

Diciotti - la Giunta del Senato ha detto no al processo per Salvini - : Negata l'autorizzazione a procedere per sequestro di persona aggravato, così come chiesto dal presidente e relatore Maurizio Gasparri. 16 i voti favorevoli al vicepremier, 6 i contrari. Protesta dei ...

Diciotti - il M5S salva il ministro dell'Interno. Opposizioni furiose e oggi il verdetto della Giunta : 'Porteremo avanti la linea decisa dai nostri iscritti', afferma il vicepremier Di Maio. Le Opposizioni attaccano parlando di finta consultazione

Maurizio Gasparri - presidente della Giunta per le immunità parlamentari del Senato - ha detto che chiederà di negare l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini : Maurizio Gasparri, presidente della Giunta per le immunità parlamentari del Senato, ha detto che chiederà di negare l’autorizzazione a procedere contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso dei migranti della nave Diciotti. Gasparri – eletto con Forza Italia

Processo a Salvini - la Giunta lo sentirà entro sette giorni. Iter : verdetto in 2 mesi : Il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia mette in guardia gli alleati pentastellati: «Bisogna capire se il Parlamento condivide le politiche del Governo, non solo di Salvini»