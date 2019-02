Cimitero ebraico | profanate oltre 90 tombe Francia scossa dall’antisemitismo | Macron

ilfogliettone

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Emmanuelha promesso "iniziative forti e chiare" contro l'antisemitismo e la classe politica d'oltralpe si è mobilitata oggi per condannare l'atto vandalico che rilancia ini peggiori timori. Neldi Quatzenheim, a nordovest di Strasburgo, in Alsazia, 96sono state ritrovatenel giorno in cui era prevista una mobilitazione di massa contro il ritorno dell'antisemitismo, con una settantina di raduni in tutto il Paese e una grande manifestazione a Parigi a place de la République, alla quale hanno partecipato migliaia di persone.Parlando all'Assemblea nazionale, il premier Edouard Philippe ha evocato la possibilità di tradurre in legge "entro la fine dell'anno" delle disposizioni che mettano "in causa la responsabilità" dei social network che riportano incitazioni all'odio vietate dalla legge. Philippe ela metà del governo francese ...