Questione di antimagnetismo | Swatch Flymagic

gqitalia

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Se tra gli anni Ottanta e Novanta eravate già nati, e non finiti temporaneamente in un'altra galassia, il nomenon può non ricordarvi immediatamente folle di collezionisti in coda per comprare i modelli più ambiti. Eppure l'economico oggetto del desiderio per molti, ha un ruolo ben più serio nel mondo delle lancette: se non fosse stato inventato, probabilmente, l'orologeria svizzera non esisterebbe più. Erano quelli, infatti, gli anni in cui il massimo della tecnologia aveva un unico volto: quello dei modelli al quarzo giapponesi. Il colore, lo stile irriverente di, però, ha subito conquistato un gruppo enorme di persone, generando numeri tali da permettere la sopravvivenza di un intero settore. Il resto è storia: storia alla qualesi accinge ad aggiungere un nuovo capitolo conIn arrivo sul mercato ad aprile, questo nuovo modello (tre varianti con cassa ...