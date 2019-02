Pesaro | trovata la ‘spazzina volontaria’ | è una cittadina giapponese Sindaco | “Voglio

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Il 17 febbraio aveva pubblicato un post in cui la fotografava dall’alto mentre raccoglieva spazzatura con scopa e paletta. E ora, in un altro messaggio pubblicato su Facebook, ildiMatteo Ricci spiega di avere rintracciato la ‘spazzina volontaria’. “L’abbiamo! Si chiama Natsuko Takase la donna che ci ha dato questa bella lezione di senso civico. La stiamo rintracciando per premiarla con un piccolo riconoscimento. Spero che questa bella storia abbia fatto riflettere coloro che continuano a sporcare le città. Ognuno ha il diritto di vivere in una città pulita, ma anche il dovere di non sporcare ed essere rispettoso del bene comune. #cittachecambia#we”. Ricci posta anche la pagina del Quotidiano Nazionale che parla della vicenda e fornisce qualche dettaglio in più sulla donna, che è, ha 40 anni e da 20 risiede ...