calciomercato

: Milan, l’ex Gandini: ‘Gattuso ha recuperato l’orgoglio di giocare per i colori rossoneri’ - gazz_rossonera : Milan, l’ex Gandini: ‘Gattuso ha recuperato l’orgoglio di giocare per i colori rossoneri’ - boa89andre : RT @theo__94: Berlusconi Galliani Ramaccioni Gandini Ancelotti Suma IL MIO MILAN -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Umbergo, ex dirigente del, parla a Sky Sport del momento dei: 'Ero condurante le vacanze natalizie. La situazione era particolare: era in discussione, i risultati non arrivavano, la squadra aveva perso lo smalto. Lui è ...