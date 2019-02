Lego Hidden Side | fantasmi in Realtà Aumentata nascosti fra i mattoncini per coinvolgere

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Giocare con ipotrebbe presto diventare più coinvolgente grazie alla. In occasione della Toy Fair 2019 in corso in questi giorni a New York, TheGroup ha annunciato ufficialmente, un’intera linea di prodotti che promette di fondere l’esperienza di gioco tradizionale con quella dellaOltre a giocare con i, basterà installare l’app Truly Augmented per scoprire insieme ai personaggi Jack e Parker un mondo invisibile ad occhio nudo nella città di Newbury. Tutto quello che bisogna fare è inquadrare con la fotocamera dello smartphone (e l’app) i cosiddetti points of possession, dei “marcatori” in grado di rivelare ida catturare. Il tema portante della lineasarà infatti quello della città infestata daiOltre a questo,permetterà ...